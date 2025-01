Nach Start: Dieser Dschungelcamper ist der Liebling der Fans

Das lange Warten hatte gestern Abend endlich ein Ende: Das Dschungelcamp startete in die 18. Runde. Noch vor dem Auftakt schien Yeliz Koc (31) die Herzen der Fans erobert zu haben – die erste Folge des beliebten TV-Formats änderte daran aber etwas: Wie aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 25. Januar, 19:05 Uhr] hervorgeht, konnte Timur Ülker (35) die Zuschauer mit seiner Art überzeugen und sichert sich mit 187 von 1.174 Stimmen (15,9 Prozent) den Titel als Fanliebling.

Die einstige Make Love, Fake Love-Lady ist allerdings nicht weit entfernt: Yeliz liegt ihrem TV-Kollegen dicht auf den ersten Fersen und belegt den zweiten Platz. Sie bekam 172 Votes der Promiflash-Leser, was 14,7 Prozent der Gesamtstimmen ausmacht. Aber weder der GZSZ-Star noch die ehemalige Bachelor-Kandidatin sind auf ihren Plätzen sicher: Der selbsternannte Löwe Maurice Dziwak (26) sicherte sich mit 168 Stimmen (14,3 Prozent) den dritten Platz – und macht seinen Camp-Kollegen so ordentlich Konkurrenz.

Was wohl dafür sorgte, dass Timur die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (33) vom Thron stieß? Fakt ist: Yeliz sorgte bereits am ersten Tag dafür, dass sich die Meinungen der Fans spalteten. Hintergrund dafür war einer ihrer Luxusartikel. Sie brachte eine pinke, längliche Urinella – also eine Urinierhilfe – mit in den australischen Busch. "Ich hab beim Dschungelcamp ja schon viele Luxusartikel gesehen, aber Yeliz schießt den Vogel ab", amüsierte sich ein Nutzer auf X, während ein anderer den Gegenstand als "sinnlosestes Mitbringsel" bezeichnete.

RTL / Boris Breuer Timur Ülker, Kanidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

