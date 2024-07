Einer fehlt: Fast-Reunion von *NSYNC bei Red-Carpet-Event!

Immer wieder wird über ein mögliches Comeback von *NSYNC spekuliert. Bei der großen Premiere zum Marvel-Spektakel Deadpool & Wolverine in New York City zeigte sich die Boyband nun wiedervereint – zumindest teilweise. Das wohl bekannteste Mitglied fehlte nämlich: Justin Timberlake (43). Doch auch ohne den Popstar genossen JC Chasez (47), Lance Bass (45), Joey Fatone (47) und Chris Kirkpatrick (52) mit einem breiten Lächeln im Gesicht das Blitzlichtgewitter am roten Teppich.

Justin befindet sich aktuell auf großer Solo-Tour, die erste seit fünf Jahren. Seine "The Forget Tomorrow World Tour" dient als Support für sein sechstes Studioalbum "Everything I Thought It Was" und umfasst 13 Shows in acht Ländern – darunter auch vier Deutschland-Konzerte in Berlin, München, Köln und Hamburg. Sein nächstes Konzert findet am 26. Juli in der Tauron Arena in Krakau statt. Die Europatournee läuft bis zum 6. September.

1995 wurde *NSYNC offiziell ins Leben gerufen. Nachdem die Gruppe eine Demo-CD an verschiedene Plattenfirmen geschickt hatte, unterschrieben sie nach langen Gesprächen einen Vertrag bei dem Produzenten Johnny Wright. Mit ihrer ersten Single "I Want You Back" katapultierte sich die Boyband auf direktem Wege in die Herzen ihrer weiblichen Fans. Im Frühjahr 2002 gab das Quintett dann jedoch seine Auflösung bekannt.

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Getty Images *NSYNC im Jahr 2018

