Simone Biles genießt romantischen Schweiz-Urlaub mit Ehemann

Turnerin Simone Biles (27) und ihr Ehemann, der Footballer Jonathan Owens (29), genießen derzeit eine romantische Auszeit in der Schweiz. Das Paar, das seit 2023 verheiratet ist, hat nach einer intensiven Zeit – mit den Olympischen Spielen und der Football-Saison – beschlossen, eine Pause einzulegen und die Winteridylle zu erleben. Auf Instagram teilte die bisher erfolgreichste Turnerin (gemessen an der Anzahl der Medaillen) Fotos ihres Urlaubs. Unter anderem von gemütlichen Momenten im Bett mit Champagner, einer Bootstour und außergewöhnlichen Espresso-Martinis, die mit ihren Gesichtern verziert waren, erzählt der Beitrag. Jonathan kommentierte liebevoll unter ihrem Post: "Trips mit deiner besten Freundin sind unbezahlbar. Ich liebe dich, Baby, ich würde das mit niemand anderem machen wollen."

Das Paar hatte sich 2020 über eine Dating-App kennengelernt und lebt zwischen Houston, Texas, und Chicago, wo Jonathan als Football-Safety für die Chicago Bears spielt. Neben ihrem entspannten Urlaub blicken Simone und Jonathan auf einen besonderen Moment zurück: Simone wurde kürzlich bei der Sports Illustrated Sportsperson of the Year-Verleihung für ihre beeindruckenden Leistungen bei den Olympischen Spielen 2024 ausgezeichnet. Bei dem Event wurde sie nicht nur von ihrem Ehemann, sondern auch von ihren Eltern, Nellie und Ronald Biles, sowie ihrer ehemaligen Teamkollegin Aly Raisman (30) begleitet. Mit dieser Anerkennung feierte Simone ihr starkes Comeback nach einer zweijährigen Pause.

Privat und beruflich scheint Simone aktuell Prioritäten zu setzen. In einem früheren Interview mit Sports Illustrated erklärte sie, dass sie zwar noch keine Entscheidungen über einen endgültigen Ruhestand getroffen habe, jedoch darüber nachdenke, wie sich beispielsweise eine weitere Olympiateilnahme auf ihr Privatleben auswirken würde. "Ich habe so viel erreicht, es gibt fast nichts mehr zu tun, außer arrogant zu sein und es noch einmal zu versuchen, und wofür?", sagte sie und betonte dabei, wie wichtig ihr Mann und die Planung einer Familie für sie geworden sind. Diese Einstellung macht Simone nicht nur zur gefeierten Sportlerin, sondern auch zur Sympathieträgerin. Fans freuen sich, sie so glücklich und verliebt zu sehen: Äußerungen wie "Ihr verdient das Beste" und "Ihr seid so tolle Vorbilder" fluten die Kommentarspalte.

Getty Images Simone Biles im November 2024

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, November 2024

