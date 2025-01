Jennifer Garner hält Ben dazu an, J.Lo gut zu behandeln

Jennifer Garner (52) fühlt sich Berichten zufolge dazu verpflichtet, das Verhalten ihres Ex-Mannes Ben Affleck (52) genau im Blick zu behalten – besonders im Hinblick auf den Umgang mit seiner Ex-Frau Jennifer Lopez (55). Ein Insider verriet dem OK! Magazine: "Jen hat einen enormen Einfluss auf Ben und sieht es als ihre Aufgabe, sein Verhalten zu kontrollieren." Jennifer, die mit Ben drei Kinder hat, soll besorgt über dessen Ungeduld und vermeintlich fehlende Dankbarkeit J.Lo gegenüber sein. Die Scheidung von Ben und J.Lo, die erst 2022 geheiratet hatten, wurde im Januar 2025 finalisiert. Zuvor hatten der Schauspieler und die Sängerin im August 2024 die Scheidung beschlossen.

Trotz der Scheidung pflegen Bens Ex-Frauen Jennifer und J.Lo weiterhin eine respektvolle Beziehung, insbesondere wegen der Verbindung ihrer jeweiligen Kinder. Die Patchwork-Familie war über Jahre eng zusammengewachsen, was die Zusammenarbeit jetzt nicht unbedingt einfacher mache. "Jennifer ist tief beeindruckt davon, wie J.Lo nach der Trennung weiterhin in Bens Leben sowie im Leben seiner Kinder präsent bleibt", teilte der Insider mit. Ben selbst soll sich hingegen weniger um die Zwillinge von J.Lo kümmern, was Jennifer nicht unkommentiert ließ. "Jen hat Ben mehrfach dazu aufgefordert, sich mehr Mühe zu geben. Sie glaubt, er muss erwachsen werden und sich wie ein Erwachsener benehmen und anfangen, viel netter zu J. Lo zu sein", heißt es weiter.

Jennifer und Ben waren von 2005 bis 2018 verheiratet und ziehen ihre drei Kinder gemeinsam groß. Trotz der Trennung scheinen die beiden Schauspieler sich seit Jahren erfolgreich auf eine freundschaftlich-kooperative Beziehung zu konzentrieren. Jennifer, die oft als "heilender Faktor" zwischen Ben und seinen Partnerinnen beschrieben wird, hat keine Mühen gescheut, um Harmonie für ihre Familie zu wahren.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Getty Images Jennifer Garner, November 2024

