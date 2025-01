Nach Trennung: Christina Haack kehrt zu altem Namen zurück

Christina Haack (41) hat sich entschieden, zu ihrem Mädchennamen zurückzukehren. Die Reality-TV-Persönlichkeit und Unternehmerin, die momentan ihre Scheidung von ihrem dritten Ehemann Josh Hall durchläuft, teilte am Freitag, dem 24. Januar, mit, dass sie ihren Namen offiziell wieder in Haack geändert hat. Die Mutter von drei Kindern veröffentlichte ein Foto der Dokumente zur Namensänderung auf Instagram und schrieb dazu: "Offiziell wieder Haack." Außerdem fügte sie eine Spitze in Richtung ihres Ex hinzu: "Ich identifiziere mich nur noch als zweimal verheiratet. Zeit, Wikipedia zu aktualisieren." Christina war zuvor mit Tarek El Moussa (43) und Ant Anstead (45) verheiratet.

Die Trennung von Josh gestaltet sich alles andere als friedlich. Christina hatte im Juli 2024 die Scheidung eingereicht, nachdem das Paar zwei Jahre verheiratet war. Seitdem gibt es Vorwürfe und Diskussionen um finanzielle Angelegenheiten. In der "Jeff Lewis Live"-Radioshow beschuldigte Christina Josh zum Beispiel, Geld von ihr genommen zu haben, um sich einen Bentley zu kaufen und behauptet, er habe keinen Arbeitsplatz.

Trotz der turbulenten Trennung von Josh scheint Christina nach vorne zu blicken. Sie hat einen neuen Partner, Christopher LaRocca, möchte die Beziehung jedoch langsam angehen lassen. Freunde des Realitystars verrieten gegenüber OK! Magazine, Christina plane, falls überhaupt, eine erneute Hochzeit erst nach einer langen Verlobungszeit von mindestens fünf Jahren.

Instagram / thechristinahall Christina Haack und Joshua Hall, Ex-Ehepaar

Instagram / christinahaack Christina haack mit ihren Söhnen, September 2024

