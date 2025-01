Prinzessin Kate: Dieses Wort ist für die Nanny tabu

Maria Teresa Turrion Borrallo ist seit 2014 die Nanny von Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) und kümmert sich um die drei Kinder des Paares: Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Doch für ihre verantwortungsvolle Rolle muss sie sich an bestimmte Vorgaben halten – darunter auch eine besondere Sprachregel! Laut Louise Heren, die sich laut Mirror für eine Dokumentation an dem renommierten Norland College einiges an Wissen aneignete, darf die Nanny das Wort "Kinder" im Umgang mit dem royalen Nachwuchs nicht verwenden. Stattdessen soll sie die Kinder stets mit Namen ansprechen, um ihnen den gebührenden Respekt als Individuen entgegenzubringen.

An der renommierten Institution in Bath werden angehende Nannys speziell geschult, um in prominenten und königlichen Haushalten zu arbeiten. Experten zufolge liegt der Fokus dabei auf Höflichkeit und einer respektvollen Ansprache, die den Kindern ein besonderes Maß an Wertschätzung vermittelt. Diese Tradition, die auch in früheren Generationen der britischen Royals gepflegt wurde, zeigt sich in allen Bereichen der Kinderbetreuung – von der Wortwahl bis hin zu Verhaltensstandards.

Kate und William vertrauten Maria bereits, als George noch ein Baby war. Seitdem ist die gebürtige Spanierin fester Bestandteil ihres Haushalts, auch nachdem die Familie 2022 vom Kensington Palast ins Adelaide Cottage gezogen war. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Nannys in den königlichen Familien eine lange Tradition haben: Schon König Charles (76) und seine Geschwister sowie William und Prinz Harry (40) wurden von Nannys begleitet. Maria soll laut einer Quelle von Hello! jedoch nicht nur äußerst pflichtbewusst, sondern auch liebevoll sein – auf offiziellen Events wirkt sie stets herzlich und umsichtig, was Kate und William sicherlich sehr zu schätzen wissen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte

