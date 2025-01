Prinzessin Kate für globale Titelblätter der Vogue angefragt

Die Prinzessin von Wales hat eine besondere Einladung erhalten: Laut einem Bericht von Mail on Sunday wurde Prinzessin Kate (43) von der Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (75) persönlich eingeladen, auf den internationalen Titelseiten des berühmten Magazins zu erscheinen. Kate soll dabei angeblich umfangreiche kreative Kontrolle über das Shooting haben – von der Auswahl des Fotografen über die Mode bis hin zur Entscheidung, ob ein Interview geführt wird. Bereits 2016 war die Prinzessin auf dem Cover der britischen Vogue anlässlich des 100. Jubiläums der Zeitschrift zu sehen. Jetzt könnte sie nicht nur die britische Ausgabe, sondern auch die US-amerikanische und weitere Ausgaben zieren.

Das Angebot kommt zu einem bedeutenden Zeitpunkt in Kates Leben. Erst vor Kurzem hatte sie öffentlich gemacht, dass sie sich in Remission befindet, nachdem sie im vergangenen Jahr eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Seitdem ist die 43-Jährige in dieser Hinsicht für viele Menschen ein Vorbild, da sie ihre Krankheit im öffentlichen Fokus und als dreifache Mutter bewältigt hat. Zuletzt hatte Kate in einer Nachricht auf Social Media dem Royal Marsden Krankenhaus für die "außergewöhnliche" Behandlung gedankt und erklärt: "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung. Wie jeder weiß, der schon einmal eine Krebsdiagnose erhalten hat, braucht es Zeit, sich an die neue Normalität zu gewöhnen. Ich freue mich jedoch auf ein erfülltes Jahr. Es gibt viel, worauf man sich freuen kann."

Kates erstes Vogue-Cover liegt inzwischen fast sieben Jahre zurück und markierte einen wichtigen Schritt in ihrer medialen Wahrnehmung. Ein Insider sagte gegenüber Mail on Sunday: "Ihr mutiger Kampf gegen den Krebs und die gleichzeitige Erziehung ihrer drei kleinen Kinder machen sie zu einem Vorbild für Millionen von Menschen. Ihre Geschichte wäre eine Inspiration für so viele Frauen, die das durchmachen, was sie durchgemacht hat." Die Aussicht auf ein erneut glamouröses Vogue-Cover könnte Kates Status als globale Stilikone und moderne Prinzessin weiter festigen.

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2025

Matt Porteous Prinzessin Kate im Januar 2025

