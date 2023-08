Ein Jahr verheiratet: Wollen Rita Ora und ihr Mann Kinder?

Wünschen sich Rita Ora (32) und Taika Waititi (48) Nachwuchs? Die Sängerin und der Regisseur haben sich im vergangenen Jahr klammheimlich das Jawort gegeben. Die Trauung fand offenbar in Los Angeles statt. Fotos, die jüngst anlässlich ihres ersten Hochzeitstags veröffentlicht wurden, zeigten das Paar unter anderem vor dem berühmten Hollywood-Schriftzug oder beim Singen mit einem Elvis (✝42)-Imitator. Doch wie lange wollen die beiden ihre Ehe noch zu zweit genießen? Rita plauderte nun aus, ob sie mit Taika Kinder möchte!

In einer neuen Folge von "Running Wild With Bear Grills" erzählte die "Let You Love Me"-Interpretin, dass sie lieber früh als spät eine Familie mit Taika gründen will. "Ich würde natürlich gerne Kinder haben, wenn die Zeit reif ist. Die Daumen sind gedrückt", fügte die 32-Jährige hinzu. Doch werden ihre Fans erfahren, wenn es so weit ist? Rita betonte zumindest, dass sie ihre Privatsphäre in Zukunft etwas mehr schützen möchte: "Ich habe mein Leben etwa ein Jahrzehnt lang in der Öffentlichkeit gelebt, aber ich habe viel gelernt, was mein Privatleben und meine Karriere angeht."

Das hat sie mit der Hochzeit bereits unter Beweis gestellt: "Bei der Hochzeit haben wir beschlossen, alles sehr eng zu halten, weil wir das Gefühl hatten, dass es für uns wichtig war. Das war etwas, was ich noch nie getan hatte." Sie habe immer alles mit anderen geteilt, weil sie dachte, das sei als öffentliche Person ihre Aufgabe. "Aber das muss man nicht. Wenn man etwas Wertvolles bekommt, will man es schützen", stellte Rita klar.

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi während eines Events

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora im Mai 2023 in New York City

Getty Images Regisseur Taika Waititi und Sängerin Rita Ora

