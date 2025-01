Andreas Gabaliers Bruder Willi ist erstmals Papa geworden

Willi Gabalier (43), älterer Bruder von Sänger Andreas Gabalier (40), hat aufregende Neuigkeiten: Er ist erstmals Vater geworden. In einer Instagram-Story teilt der 43-Jährige nun ein Video direkt aus dem Krankenhaus und präsentiert stolz seinen Nachwuchs – dabei verrät er auch, dass er einen kleinen Sohn bekommen hat. Neben dem Neugeborenen ist auch seine Ehefrau Christiana im Video zu sehen, wie sie lächelnd im Krankenhausbett liegt. "Wir sind überglücklich", schwärmt der frischgebackene Papa.

Für die Familie Gabalier ist der Nachwuchs eine kleine Premiere: Es ist das erste Enkelkind für Willis und Andreas’ Mutter Huberta. Während Willi nun im neuen Papa-Glück schwebt, darf sich der Sänger Andreas über seinen neuen Titel als Onkel freuen. In der Vergangenheit hatte Andreas immer wieder durchblicken lassen, dass auch er sich eigenes Familienglück vorstellen könnte – die richtige Partnerin fehlt ihm jedoch bisher noch.

Willi und Christiana sind bereits seit einiger Zeit ein Paar. Im September 2015 gaben sie sich das Jawort – in diesem Jahr feiern die zwei somit nicht nur die Geburt ihres ersten Nachwuchses, sondern auch ihren zehnten Hochzeitstag. Vor rund zwei Monaten machten sie bekannt, dass sie Eltern werden. "Hurra, wir kriegen ein Buzal und freuen uns riesig!", verkündete der 43-Jährige im November 2024 via Instagram. Anders als sein Bruder ist Willi nicht in der Musikbranche tätig. Er ist in Österreich als Moderator erfolgreich und steht unter anderem für die österreichische Version von Bares für Rares vor der Kamera.

Instagram / willi.gabalier Willi Gabalier und Christiana Gabalier im November 2024

Instagram / willi.gabalier Willi Gabalier, "Bares für Rares Österreich"-Moderator

