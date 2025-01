Anna-Maria Ferchichi hat sich die Bauchdecke straffen lassen

Schon vor wenigen Tagen teilte Anna-Maria Ferchichi (43) mit ihrer Instagram-Community, dass sie sich im Moment von einem Eingriff erholt. Nun klärt die achtfache Mama in ihrer Story auf, weshalb sie sich unters Messer gelegt hat. "Ich habe mir meine Bauchdecke straffen lassen. Bin heute sechs Tage post-OP", erzählt Anna-Maria offen und erklärt ihre Beweggründe: "So lange ich gerade gestanden oder gelegen habe, war mein Bauch echt immer sehr schön, aber im Sitzen war das schon viel Haut."

Die Influencerin verspricht nicht nur, ihre Fans noch mit einem ausführlicheren Bericht und Vorher-Nachher-Bildern zu versorgen, sondern plaudert noch ein wenig über ihre Operation. "Es ist ein Arzt aus Brasilien, der spezialisiert ist auf schlanke, sportliche Frauen. Es ist dann eine andere Technik, die angewendet wird. [...] Mir wurden zehn Zentimeter Haut entfernt", erklärt sie. Mit mangelnder Disziplin hatte die Problemzone der 43-Jährigen offensichtlich nichts zu tun – Anna-Maria ist superfit. Ihre insgesamt fünf Schwangerschaften – darunter Zwillinge und Drillinge – haben aber wohl ihre Spuren hinterlassen.

Die Ehefrau von Rapper Bushido (46) geht offen mit diesem Thema um – auch aus ihren bisherigen Beauty-Eingriffen macht sie kein Geheimnis. Dennoch sei es ihr wichtig, ihre Zuschauer dafür zu sensibilisieren. Bereits vor ein paar Tagen betonte sie in ihrer Instagram-Story, dass sie niemanden dazu ermutigen wolle, "so was zu machen, denn es ist nach wie vor etwas, was medizinisch einfach nicht notwendig ist".

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Dezember 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

