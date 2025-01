Bradley Cooper und Tochter Lea feuern Philadelphia Eagles an

Bradley Cooper (50) sorgte am vergangenen Sonntag für Begeisterung, als er mit seiner siebenjährigen Tochter Lea De Seine Cooper das Lincoln Financial Field, das Stadion der Philadelphia Eagles, besuchte. Wie People berichtet, zeigte der Schauspieler bei seiner Ankunft zufrieden beide Daumen nach oben, während seine Kleine an seiner Hand lief und lächelte. Gekleidet in grüner Eagles-Fanbekleidung feuerten sie die NFL-Mannschaft in ihrem Football-Spiel gegen die Washington Commanders an. Mit ihren gut gelaunten Gemütern zog das Vater-Tochter-Duo alle Blicke auf sich.

Nach dem Spiel, das mit einem beeindruckenden Endstand von 55:23 ausging, wurde Cooper beim Feiern auf dem Spielfeld gesichtet. Dabei setzte er Lea sogar auf seine Schultern, während Konfetti vom Himmel regnete. Schon wenige Wochen zuvor war Bradley bei einem Spiel seines Lieblingsteams gesehen worden – damals aber in Begleitung seiner Freundin Gigi Hadid (29). Die Beziehung der beiden, die seit Oktober 2023 öffentlich ist, entwickelt sich laut Berichten langsam, aber ernsthaft. Wie ein Insider gegenüber People berichtete, sollen sie sogar schon ihre jeweiligen Kinder miteinander bekannt gemacht haben. Bradleys Tochter Lea stammt aus seiner früheren Beziehung mit Irina Shayk (39). Supermodel Gigi hat eine Tochter namens Khai, dessen Vater One Direction-Star Zayn Malik (32) ist.

Bradleys Freude an Football hat tiefe Wurzeln: Der Schauspieler ist in den Vororten von Philadelphia aufgewachsen und ein bekennender Eagles-Fan. Seine Liebe zum Team hat er nicht nur durch Besuche unzähliger Spiele gezeigt, sondern auch in seinem berühmten Film "Silver Linings Playbook" thematisiert, in dem Football eine zentrale Rolle spielt. Bradley, der 2023 seinen 50. Geburtstag feierte, scheint den Sport auch mit seiner Tochter zu teilen, die ihn immer häufiger begleitet. Diese Aufmerksamkeit für seine Familie bleibt nicht unbemerkt. Ex-Partnerin Irina bezeichnete ihn in einem Interview mit Elle zuletzt als "den besten Vater, den Lea und ich uns hätten wünschen können".

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

