Diese "In aller Freundschaft"-Stars sind bereits verstorben

Die treuen Fans der beliebten ARD-Serie In aller Freundschaft mussten im Laufe der Jahre leider auch im echten Leben von einigen der beliebten Hauptdarsteller Abschied nehmen. Einer der bekanntesten Schauspieler, die bereits verstorben sind, ist Dieter Bellmann (✝77). Er verkörperte Prof. Gernot Simoni als erster Klinikleiter der Sachsenklinik. Von der ersten Folge bis hin zu Episode 669 stand er für "In aller Freundschaft" vor der Kamera. Am 20. November 2017 verstarb er in Leipzig.

Neben dem begnadeten Darsteller, der zudem Hollywood-Ikonen wie Alain Delon (✝88) und James Mason synchronisierte, sind auch einige seiner Co-Stars mittlerweile verstorben. So auch Fred Delmare, der von 1998 bis 2006 Friedrich Steinbach verkörperte: Er starb am 1. Mai 2009 an den Folgen einer doppelseitigen Lungenentzündung, ebenfalls in Leipzig. Auch von TV-Kollegin Ursula Karusseit (✝79), die am 1. Februar 2019 im Alter von 79 Jahren infolge einer Herzinsuffizienz verstarb, sowie von Hendrikje Fitz (✝54), die als Ehefrau von Dr. Roland Heilmann glänzte, mussten die Fans Abschied nehmen.

Fans der Serie vermissen aber nicht nur die mittlerweile verstorbenen Stars, sondern auch manche Darsteller, die aus der Show ausgestiegen sind. Besonders Michael Trischan (63) alias Dr. Hans-Peter Brennerkamen hat es den Zuschauern angetan. Als Ende 2024 ein Clip aus dem digitalen Adventskalender der Serie auf Instagram veröffentlicht wurde, durften sich die Follower über witzige Outtakes von Michael freuen. Daraufhin äußerten zahlreiche Anhänger den Wunsch, dass seine Kultfigur zurückkehren soll.

Anzeige Anzeige

Schauspielerin Ursula Karusseit bei einer Veranstaltung in Leipzig

Anzeige Anzeige

Instagram / michael_trischan_official Michael Trischan, Schauspieler

Anzeige Anzeige