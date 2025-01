Justin Baldonis Mutter unterstützt Sohn im Rechtsstreit

Justin Baldoni (41) befindet sich derzeit in einem erbitterten Rechtsstreit mit seiner It Ends With Us-Co-Darstellerin Blake Lively (37). Auf Instagram erhielt der Schauspieler und Regisseur nun Rückhalt von seiner Mutter Sharon Baldoni, die ihm am 24. Januar zu seinem 41. Geburtstag gratulierte. In ihrem emotionalen Beitrag hob sie die Bedeutung von "Integrität" und "Wahrheit" hervor und erinnerte an die positive Stimmung während der Dreharbeiten zu Justins früherer Serie Jane the Virgin. Zugleich bezog sie sich indirekt auf die aktuellen Diskussionen rund um ihren Sohn, indem sie schrieb: "Das Leben hat seine Momente und auch seine Überraschungen – wenn du deine Integrität dabei bewahrst, werden Gerechtigkeit und Wahrheit heute und in alle Ewigkeit leuchten." Auch Justins Ehefrau Emily Baldoni teilte eine rührende Geburtstagsnachricht, in der sie ihre Liebe und Unterstützung für ihn betonte.

Hintergrund der Spannungen: Blake hatte im Dezember 2024 eine Klage gegen Justin eingereicht und ihm unter anderem sexuelle Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen vorgeworfen. Laut Blakes Aussage soll Justin am Set ein "feindseliges Arbeitsumfeld" geschaffen haben. Der Schauspieler weist diese Anschuldigungen entschieden zurück und behauptet, seinerseits Opfer einer Diffamierungskampagne zu sein. Er reichte eine Gegenklage über 381.970.970 Euro gegen Blake, ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) und deren PR-Team ein. Die juristische Auseinandersetzung gewinnt zunehmend an öffentlicher Brisanz, da beide Parteien Videomaterial und Statements veröffentlichen, um ihre Positionen zu untermauern.

Privat gibt sich Justin als Familienmensch durch und durch. Verheiratet seit 2013, teilt er mit seiner Frau Emily zwei Kinder: Tochter Maiya und Sohn Maxwell. Gerade Emily betonte in ihrem Geburtstagsgruß, wie sehr sie ihn als Mann, Ehemann und Vater schätzt und schrieb: "Ich feiere den Mann, Ehemann und Vater, der du bist. Ich würde mich immer wieder für dich entscheiden." Diese Harmonie im Familienleben scheint für den Schauspieler von großer Bedeutung zu sein, besonders in turbulenten Zeiten wie diesen. Bereits in der Vergangenheit sprach Justin auch in Interviews offen über seine Wertvorstellungen, seinen Glauben und seine Hingabe zur Familie, was ihm offensichtlich auch jetzt Unterstützung seitens seiner nächsten Angehörigen sichert.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Sam Baldoni, Emily Baldoni, Justin Baldoni, Sharon Baldoni.

