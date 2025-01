Justin Baldoni entspannt trotz Klagen bei Familienausflug

Eigentlich hat Justin Baldoni (40) gerade wohl eher weniger Grund zum Lachen. Seit Monaten befindet er sich in einem Streit mit seiner Kollegin Blake Lively (37), und dieser hat mittlerweile sogar zu mehreren Klagen geführt. Davon lässt sich der Schauspieler aber anscheinend nicht den Tag verderben. Paparazzi-Bilder, die der Daily Mail vorliegen, zeigen ihn ausgelassen zusammen mit seiner Frau Emily und seinen Kindern auf einem Spielplatz. Der US-Amerikaner schien Spaß zu haben: Er tollte mit seiner Tochter Maiya und seinem Sohn Maxwell um Klettergerüst und Schaukel herum und spielte mit ihnen Fußball. Von dem Drama war Justin wenig anzumerken – er hatte sichtlich gute Laune.

Gleichzeitig scheint sich die Lage zwischen dem 40-Jährigen und seiner Schauspielkollegin Blake weiter zuzuspitzen. Die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin unterstellte Justin, sie am Set ihres Films It Ends With Us persönlich angegangen und sogar sexuell belästigt zu haben, weshalb sie mehrfach Klage einreichte. Zuletzt veröffentlichten seine Anwälte ein Video, das beweisen sollte, dass die Annäherungen des Filmstars an seine Kollegin rein beruflicher Natur waren und lediglich innerhalb ihrer Rollen stattfanden. Für Blakes Anwälte zeigt der Clip aber genau das Gegenteil: Alles, was in dem Video geschehe, sei spontan und ohne ihre Zustimmung geschehen. "Justin Baldoni und sein Anwalt hoffen vielleicht, dass dieser jüngste Trick den schädlichen Beweisen gegen ihn zuvorkommt, aber das Video selbst ist vernichtend", betont der Jurist gegenüber dem Magazin.

In dem Video ist zu sehen, wie Justin und Blake zusammen eine Szene vorbereiten, in der ihre Charaktere miteinander tanzen. "Das Video zeigt, wie Herr Baldoni sich wiederholt zu Frau Lively hinunterbeugt, versucht, sie zu küssen, ihre Stirn küsst, sein Gesicht und seinen Mund an ihrem Hals reibt, mit seinem Daumen über ihre Lippen streicht, sie streichelt, ihr sagt, wie gut sie riecht, und sich mit ihr unterhält, ohne dabei seine Rolle zu verkörpern", erklärten Blakes Anwälte laut People in einem Statement. Justins juristischer Beistand hält gegenüber Entertainment Tonight jedoch weiterhin dagegen und meint, sein Mandant habe sein Schauspiel in dem Clip improvisiert – was wiederum alles innerhalb der Szene passiert sei: "Die fragliche Szene sollte zeigen, wie sich die beiden Figuren ineinander verlieben und sich danach sehnen, einander nahe zu sein." Aktuell gehen Blakes Anwälte gegen das Video vor: Sie behaupten, die Veröffentlichung sei ein Versuch gewesen, die Öffentlichkeit zu manipulieren.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set

