Katharina Eisenblut gibt private Details zur Verlobung preis

Katharina Eisenblut (30) durfte sich vor wenigen Wochen über eine romantische Überraschung freuen: Ihr Partner Dominic ist vor der ehemaligen DSDS-Kandidatin auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten. Für die Sängerin ist das nicht der erste Antrag – für ihren Liebsten hingegen schon. Diesen Moment nun miteinander zu teilen, stimmt beide überaus glücklich. "Dominic hatte diese Erfahrung noch nie und umso mehr freut er sich, sie jetzt mit mir gemeinsam machen zu dürfen", erzählt Katharina Promiflash. Ihm sei anzumerken, dass er für diesen Schritt mittlerweile auch bereit sei. "Er hat noch nie einen Antrag gemacht, war noch nie verheiratet – das ist also alles neu für ihn. Es ist schön zu sehen, wie viel es ihm bedeutet und wie sehr er diesen Moment auch genießt", schwärmt sie und ergänzt: "Dominic ist wirklich ein sehr starker, entschlossener Mensch, der genau weiß, was er will."

Dass Dominic weiß, was er will, bewies er auch bei der Planung seines Antrags. Wie Katharina im Gespräch verrät, hat ihr Liebster den "Antrag komplett alleine geplant!" Nur bei der Umsetzung habe er ein paar helfende Hände benötigt. So war beispielsweise ein Kameramann in Paris vor Ort, der den Antrag filmte. Die Mühe ihres Verlobten weiß die TV-Bekanntheit zu schätzen. "Es war alles so perfekt organisiert", fasst sie zusammen. Und dass der Antrag in der Stadt der Liebe stattgefunden hatte, spreche total für ihn. "Das passt perfekt zu ihm! Dominic ist ein unglaublich romantischer Mensch. Schon als Teenager hat er davon gesprochen, dass er eines Tages in der 'Stadt der Liebe' einen Antrag machen möchte", schwärmt sie weiter. Dass er sich so sehr ins Zeug gelegt hatte, lasse sie spüren, wie sehr "ihm dieser Moment am Herzen lag".

Wie romantisch der Moment der Verlobung tatsächlich war, ließ Katharina ihre Fans schon in einem Video auf Social Media erahnen. "Es war ein magischer Moment, mit ganz viel Liebe und auch einer ordentlichen Portion Lachen, denn unser kleiner Emilio hatte plötzlich andere Pläne", kommentierte sie ihren Beitrag. Ihr Sohnemann, der aus der Beziehung mit Ex-Ehemann Niko Kronenbitter stammt, suchte genau in diesem Moment das Weite. "Während Dominic gerade auf die Knie ging, wollte Emilio plötzlich in Richtung Eiffelturm rennen. Ich musste also Dominic kurz unterbrechen, Emilio zurückholen und die Situation erstmal 'retten'", erinnert sie sich im Promiflash-Interview. Doch die kleine Unterbrechung tat all dem keinen Abbruch: "Wir haben so gelacht! Es war einfach unglaublich echt und voller Liebe – ein Moment, den wir nie vergessen werden."

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Sohn

