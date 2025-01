Kylie Jenner empört L.A.-Brandopfer mit "taktloser" Werbung

Kylie Jenner (27) steht aktuell wegen einer Werbeanzeige für ihre Getränkemarke Sprinter in der Kritik. Die Reality-TV-Ikone brachte im vergangenen Jahr einen eigenen Vodka-Soda-Drink auf den Markt und sammelte mit dem Instagram-Account der Marke bereits über 140.000 Follower. Für große Empörung unter den Fans des Mischgetränks sorgt jetzt allerdings ein Post, der kurz vor den verheerenden Waldbränden in Los Angeles abgesetzt wurde. Der Werbeclip zeigt ein gemütlich prasselndes Kaminfeuer neben einem Korb mit Feuerholz, in dem die Papierverpackung der Getränke werbewirksam platziert wurde. Ergänzt wird das Bildmaterial von der Unterschrift: "Aufwärmen für das Wochenende." Diese an sich unschuldig wirkende Reklame ruft nun, nachdem zahlreiche Menschen durch die Brände ihr Zuhause verloren haben, gewaltigen Gegenwind auf Social Media hervor.

Kylie, die das umstrittene Video nach Bekanntwerden der Brände hätte löschen können, entschied sich offenbar, ihren Kritikern nicht nachzugeben. Die Diskussion um die Werbung findet vor allem zwischen Nutzern auf Instagram und Reddit statt. So teilt ein Account einen Screenshot des Videos und kommentiert bissig: "Und der Preis für Geschmacklosigkeit und schlechtes Timing geht an …" Zahlreiche andere zeigen sich empört, dass das Video bis heute auf dem Profil der Marke abrufbar ist. "Mädchen, nimm das runter. Das ist absolut taktlos", schreibt ein User. Einige relativieren die Aufregung und betonen, Feuer sei als Werbemotiv nichts Ungewöhnliches, um Gemütlichkeit zu symbolisieren – vor allem im Winter.

Kylie selbst hat sich bislang nicht zu der Kritik geäußert – ein Verhalten, das sie schon in der Vergangenheit gern wählte, wenn negative Schlagzeilen aufkamen. Die Unternehmerin ist dafür bekannt, soziale Medien sowohl privat als auch geschäftlich intensiv zu nutzen, allerdings selten öffentlich Stellung zu beziehen. Ihr Unternehmen Kylie Cosmetics und andere Projekte wie zuletzt der Launch von Sprinter haben ihr große Erfolge eingebracht. Inwiefern die aktuelle Debatte langfristig Einfluss auf ihre neue Marke haben wird, die sich der Herstellung vodka-basierter Cocktails in Dosen verschrieben hat, bleibt abzuwarten.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juli 2024

