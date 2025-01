"Rapunzel"-Fans wollen Benny Blanco nicht in Real-Verfilmung

Disney-Fans sorgen in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen: Nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dass Benny Blanco (36) die Rolle des Flynn Rider in der geplanten Live-Action-Verfilmung von "Rapunzel – Neu verföhnt" übernehmen könnte, reagieren einige mit Entsetzen auf die mögliche Besetzung des charmanten Diebes. Auf der Plattform X richten sie sich an Bennys Verlobte Selena Gomez (32): "Selena, nimm deinen Mann mit ins Studio und lass ihn für nichts vorsprechen!" oder schreiben: "Das ruiniert den ganzen Film für mich." Andere zeigen sich offener und kommentieren knapp: "Wir unterstützen das."

Das Original aus dem Jahr 2010, das mit Mandy Moore (40) als Rapunzel und Zachary Levi als Flynn Rider erfolgreich war, genießt unter Disney-Fans Kultstatus und spielte weltweit über 565 Millionen Euro ein. Benny, der vor allem als Musikproduzent für Stars wie Ed Sheeran (33) und BTS bekannt ist, hat bisher keine Filmerfahrung vorzuweisen. Dennoch scheint die Idee, ihn für Flynn Rider in Betracht zu ziehen, Fans besonders zu polarisieren. Neben Benny wurden auch Namen wie Zayn Malik (32) und Timothée Chalamet (29) als mögliche Besetzungen in den sozialen Medien diskutiert – für Rapunzel schlugen viele Sabrina Carpenter (25) vor. Disney selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Privat scheint es bei Benny und Selena blendend zu laufen. Erst vor wenigen Wochen gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Gemeinsam wurden sie zuletzt nicht nur bei den Golden Globes, sondern auch beim Verteilen von Mahlzeiten an Feuerwehrleute gesichtet, die die Brände in Südkalifornien bekämpfen. Während Selena andeutete, bald an neuer Musik zu arbeiten, bleibt abzuwarten, ob ihr Partner tatsächlich seinen Weg auf die Kinoleinwand finden wird. Die Diskussion um seine Besetzung zeigt, wie viel den Fans das "Rapunzel"-Franchise bedeutet.

Instagram / sabrinacarpenter Sabrina Carpenter als Rapunzel, 2023

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im Januar 2025

