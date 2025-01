Andreas Gabalier geht auf Tuchfühlung mit diesem Playmate

Andreas Gabalier (40), bekannt als "Volks-Rock-'n'-Roller", sorgte beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel für Aufsehen – und das lag nicht nur an seiner Musik. Bei der legendären Veranstaltung "Rosis Schnitzelparty auf der Sonnbergstuben" wurde der Sänger in äußerst charmanter Gesellschaft gesichtet. Besonders ein Foto, das Playmate Laura Engelmann in ihrer Instagram-Story postete, heizt die Gerüchteküche an. Auf dem Schnappschuss posiert der Musiker mit der attraktiven Deutschen auf einer Toilette, und beide strahlen in die Kamera. "So ein schöner Moment", schrieb die ehemalige "Playboy"-Schönheit und fügte ihrer Aussage Herzchen hinzu.

Seit seiner Trennung von TV-Moderatorin Silvia Schneider (42), mit der er mehrere Jahre liiert war, wurde Andreas nicht mehr in weiblicher Begleitung gesehen. Der 40-Jährige, der immer wieder betont hat, dass er sich eine eigene Familie wünsche, scheint die schöne Laura nicht ohne Grund näher kennengelernt zu haben. Sie wäre rein optisch zumindest ein gutes Match, meinen Fans des Musikers. Ob die beiden jedoch tatsächlich mehr verbindet als der Party-Flirt, bleibt abzuwarten. Auch für das Playmate war der Abend offenbar ein Highlight, wie sie durch ihr Posting andeutete.

Andreas, der mit seinen Hits wie "Hulapalu" ganze Hallen füllt, zeigt sich abseits der Bühne eher bodenständig und traditionsbewusst. Als jüngstes Highlight in seinem privaten Umfeld darf sich der Musikkünstler seit Kurzem Onkel nennen – denn sein Bruder Willi ist gerade Vater geworden. In Interviews ließ Andreas früher immer wieder durchblicken, dass er sich selbst das Vatersein gut vorstellen könne. Für den Moment genießt der Sänger jedoch offensichtlich das Leben und die Gesellschaft interessanter Bekanntschaften, bevor sich vielleicht eines Tages die "Richtige" in seinem Leben zeigen wird. Ob Laura dazu zählen könnte, dazu schweigt der Musiker bisher.

Getty Images Andreas Gabalier, Sänger

Getty Images Andreas Gabalier bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2014

