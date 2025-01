Boris Becker findet tröstende Worte für Alexander Zverev

Alexander Zverev (27) trat im großen Finale der Australian Open gegen Jannik Sinner an. Am Ende konnte er sich allerdings nicht gegen den gebürtigen Italiener durchsetzen. Nach dem Match zeigte sich der Partner von Sophia Thomalla (35) sichtlich niedergeschlagen. Auf Instagram richtete Tennislegende Boris Becker (57) nun aufbauende Worte an Alexander. Er schrieb: "Du kannst stolz auf deine Leistung im gesamten Turnier sein. [Dieses Mal] war Jannik der bessere Spieler. Aber arbeite weiter an dir und verbessere dich! Du wirst noch einen Grand Slam gewinnen."

Für den 27-Jährigen ist es bereits das dritte verlorene Grand-Slam-Finale. Trotz seiner Niederlage auf dem Court scheint er seinem Konkurrenten den Sieg zu gönnen. "Jannik Sinner, du bist der beste [Tennisspieler] der Welt. Ich hatte gehofft, dir Konkurrenz zu machen, aber es gibt keinen, der diese Trophäe mehr verdient als du", adelte er den 23-Jährigen. Dabei ging Alexander ziemlich hart mit sich selbst ins Gericht: "Ich möchte meinem Team danken, aber ich bin einfach nicht gut genug."

Hinter Alexander, der auf den Spitznamen Sascha hört, liegen turbulente Wochen: Der Profisportler zog sich kurz vor den Australian Open eine Zerrung am Bizeps zu. Beim United Cup in Australien musste er deswegen verletzt aussteigen. Dabei hatte er schon länger Probleme mit seinem rechten Arm: "Ich habe eigentlich seit November kaum Aufschläge gemacht", verriet er in Perth und machte deutlich, dass dies an den Tennisbällen liege: "Die sind tot. Viele Spieler haben deshalb Stress mit dem Handgelenk oder dem Ellbogen."

Getty Images Alexander Zverev und Jannik Sinner, Australian Open 2025

Getty Images Alexander Zverev bei den Australian Open im Januar 2025

