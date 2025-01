Tarek El Moussa, Heather und Christina: Da stimmt die Chemie

Tarek El Moussa (43), seine Ehefrau Heather Rae El Moussa (37) und seine Ex-Frau Christina Haack (41) haben es geschafft, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und arbeiten mittlerweile eng zusammen – auch für ihre neue HGTV-Show "The Flip Off". In einem humorvollen Instagram-Clip mit den drei Immobilienexperten wurde sogar ein berühmtes Zitat von Prinzessin Diana (✝36) eingebaut: "Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded." (zu Deutsch: "Nun, es waren drei in dieser Ehe, also war es ein bisschen voll.") Während Christina zugleich mit der Trennung von ihrem dritten Ehemann Joshua Hall (44) zu kämpfen hatte, fanden die drei eine ungewöhnliche Art der Zusammenarbeit, die nicht nur ihre berufliche Partnerschaft stärkte, sondern auch ihr Privatleben positiv beeinflusste.

Christinas schwierige Ehe mit Joshua, dessen respektloses Verhalten in Ausschnitten der neuen Show zu sehen ist, scheint sie näher an Tarek und Heather gebracht zu haben. Die beiden halfen ihr durch die turbulente Zeit und scherzen mittlerweile offen auf Social Media miteinander. Als Christina online kommentierte, sie würde in einer möglichen neuen Staffel lieber mit Heather als Team antreten und Tarek könne Joshua übernehmen, wurde deutlich, wie locker der Umgang zwischen den Dreien inzwischen ist. Heather bestätigte gegenüber Fox News, dass die online ausgetauschten Neckereien "alle nur aus Spaß" gemacht würden und sich alle Beteiligten auf das Wichtigste konzentrieren: die gemeinsame Erziehung und das Wohl der Kinder.

Tarek und Christina, seit ihrer Scheidung 2016 Co-Eltern, haben eine bewegte Vergangenheit hinter sich. In seinen neuen Memoiren "Flip Your Life: How to Find Opportunities in Distress - In Real Estate, Business and Life" spricht Tarek offen über die Herausforderungen ihrer Ehe, die durch seine Kämpfe mit Angstzuständen, Depressionen und einer problematischen Steroidabhängigkeit geprägt war. Rückblickend sagte der Reality-Star gegenüber E! News, dass Zeit viele Wunden heile und es ohne Vergebung unmöglich sei, sich vorwärts zu bewegen – vor allem, wenn man Kinder habe. Diese Reife und neue Perspektive scheinen nicht nur die Beziehung mit seiner Ex-Frau, sondern auch seinen persönlichen Weg und seine Familie insgesamt positiv beeinflusst zu haben.

Getty Images TV-Stars Tarek und Heather El Moussa

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae El Moussa, Tarek El Moussa und seine Kids

