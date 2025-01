Elon Musk übertrifft Amerikas Geburtenrate um 640 Prozent

Elon Musk (53), der umstrittene Tech-Unternehmer und Multimilliardär, polarisiert nicht nur mit seinen politischen Ansichten, sondern vielerorts auch mit seiner eher unkonventionellen Art der Familienplanung. Insgesamt hat der Tesla-, SpaceX- und X-Chef zwölf Kinder von drei verschiedenen Frauen und übertrifft damit die durchschnittliche Geburtenrate in den USA um satte 640 Prozent. Erst im vergangenen Sommer erblickte der zwölfte Musk-Spross das Licht der Welt – womit der stolze Vater ein weiteres Zeichen für seine Überzeugung setzte: "Eine sinkende Geburtenrate ist mit Abstand die größte Gefahr, der sich unsere Zivilisation stellen muss", schrieb er im Jahr 2022 auf seiner Plattform X, die damals noch Twitter hieß.

Elons Start in die Vaterrolle verlief in den frühen 2000er Jahren jedoch alles andere als unproblematisch. Das erste Kind von seiner ersten Ehefrau Justine Musk (52), die er zu Studienzeiten in Kanada kennengelernt hatte, verstarb an plötzlichem Kindstod. Nach diesem Verlust bekamen die beiden mithilfe künstlicher Befruchtung fünf gemeinsame Kinder – Zwillinge und Drillinge – bevor die Ehe 2008 endete. Rund zehn Jahre später folgte eine weitere kinderreiche Beziehung: Mit der Musikerin Grimes (36) bekam Elon drei Kinder, darunter Söhnchen X AE A-12, dessen ungewöhnlicher Name Gerüchten zufolge mit der Umbenennung der Plattform Twitter zu X zusammenhängen könnte. Im Jahr 2022 folgte die Trennung, aber auch eine weitere Überraschung: Der Tech-Mogul bekam mit Neuralink-Direktorin Shivon Zilis ebenfalls Zwillinge. Im Juni 2024 folgte schließlich das bisher letzte Kind, ebenfalls mit Shivon.

Ob Elon, der selbst in eine wohlhabende Familie hineingeboren wurde und in Südafrika aufwuchs, seinen Kids ein gutes Vorbild sein wird, wagen derzeit viele Menschen zu bezweifeln. Erst vor Kurzem sorgte er mit einem beunruhigenden Auftritt für Schlagzeilen, als er bei der Amtseinführung von Donald Trump (78) inmitten seiner Rede den rechten Arm in die Luft reckte. Eine Pose, die mäßigen Raum für Interpretationen ließ und Kritikern einen weiteren Anlass bot, den Geisteszustand des 53-Jährigen zu hinterfragen. Die Zeit wird zeigen, welche Spuren Elon hinterlässt – sowohl als Familienoberhaupt als auch als weltweit einflussreiche Figur im Bereich von Zukunftstechnologien.

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X Æ A-12 in Brandenburg, März 2024

Getty Images Elon Musk und Grimes im Mai 2018

