Ex-Mitarbeiterin erhebt unschöne Vorwürfe gegen Blake Lively

Blake Lively (37), bekannt aus der Erfolgsserie "Gossip Girl", sieht sich derzeit mit unerwünschten Vorwürfen konfrontiert. Ein früheres Crewmitglied der Serie, das als Komparsin am Set tätig war, behauptet auf TikTok, dass es "sehr unangenehm" sei, mit der Schauspielerin zu arbeiten. Weiter erklärt die Frau namens Rago, dass Blake durch eine "hochnäsige" Einstellung aufgefallen sei und Menschen, die sie nicht als wichtig erachtete, angeblich herablassend behandelt habe. Außerdem kritisierte sie auch Blakes Verhalten gegenüber anderen Set-Mitgliedern.

Die Anschuldigungen gegen die Schauspielerin gingen jedoch noch weiter. Nach Aussagen der Kritikerin soll Blake gelegentlich versucht haben, freundlich zu wirken, doch das sei "übertrieben" und "gespielt" gewesen. Die Vorwürfe fallen in eine ohnehin heikle Phase für die Hollywood-Darstellerin. Momentan ist sie in rechtliche Auseinandersetzungen mit ihrem "It Ends With Us"-Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (41) verwickelt. Beide erheben gegenseitige Vorwürfe – diese reichen von Rufschädigung bis zu sexueller Belästigung. Diese Konflikte haben in der Branche hohe Wellen geschlagen, wobei Blake und ihr Ehemann Ryan Reynolds (48) mehrfach zum Ziel scharfer Kritik wurden.

Trotz der aktuellen Debatten bleibt Blake für viele ein Star, der in der Öffentlichkeit vor allem durch sein Glamour-Leben und die Ehe mit Ryan wahrgenommen wird. Das Paar, das vier gemeinsame Kinder hat, gilt als eines der beliebtesten in Hollywood und zeigt sich in Interviews und sozialen Netzwerken oft humorvoll und verliebt. Doch bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Stimmen, die von einer distanzierten und gelegentlich unfreundlichen Seite der Schauspielerin berichteten. Bislang hat Blake öffentlich keine Stellung zu den jüngsten Vorwürfen genommen. Fans und Kritiker verfolgen gespannt, wie sich die laufenden rechtlichen Streitigkeiten weiterentwickeln werden.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

