"Golden Bachelor"-Franz überrascht mit Finalistinnenwahl

Franz Stärk (73) sorgte in der zehnten Folge von Golden Bachelor bei Zuschauern und Kandidatinnen gleichermaßen für überraschte Gesichter: Der Reality-TV-Star entschied sich nach den Homedates dafür, die Rosen an Lise und Sylvia zu übergeben – und schickte Kandidatin Mercedes nach Hause. Dabei war es ausgerechnet das Date mit der rassigen Dunkelhaarigen, das vielen Fans als besonders innig und authentisch in Erinnerung geblieben war. Die Entscheidung fiel Franz jedoch offenbar nicht leicht: "Dass ich jetzt eine Frau verletzen muss, nagt schon sehr an mir", klagte der gebürtige Niedersachse in der RTL-Show kurz vor der Entscheidung. Zuvor hatte er immer wieder betont, wie sehr er Mercedes' Offenheit und die gemeinsame Zeit schätzte.

Reaktionen auf diese überraschende Rosenvergabe ließen online nicht lange auf sich warten. Via Instagram meldeten sich zahlreiche empörte Zuschauer zu Wort, die Franz' Wahl kritisch hinterfragten. Kommentare wie "Nach dem traumhaften Date von Mercedes und Franz war ich wirklich überrascht, dass sie gehen musste. Sie ist so eine tolle Frau" machten die Enttäuschung einiger Fans deutlich. Inwiefern "das Gesamtpaket" bei Mercedes letztendlich doch nicht stimmte, wie es Franz formulierte, bleibt bisher sein Geheimnis.

Franz, der mit seiner charmanten und zugleich bodenständigen Art in der Show überzeugt, hat mit dieser Wahl deutlich gemacht, dass er bei der Suche nach der großen Liebe für den Lebensabend keine Kompromisse eingehen möchte. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern betont immer wieder, wie wichtig ihm Ehrlichkeit und eine tiefe Verbindung seien. Fans von "Golden Bachelor" dürfen also gespannt sein, wie die Reise für Franz, Lise und Sylvia auf den Dreamdates in Portugal weitergehen wird – und ob eine von beiden Damen tatsächlich das von dem Senior erwünschte "Gesamtpaket" mitbringt.

RTL Lise, Mercedes und Sylvia, "Golden Bachelor"-Kandidatinnen

RTL Franz Stärk und Lise, "Golden Bachelor"-Teilnehmer

