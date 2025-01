Kim Kardashian und North West beeindrucken im Partnerlook

Kim Kardashian (44) und ihre älteste Tochter North West (11) zeigten sich erneut als eines der stylischsten Mutter-Tochter-Duos Hollywoods. Die beiden verbrachten bei einem Dinner im angesagten Promi-Restaurant Nobu einen glamourösen Abend, den Kim mit einer Bilderreihe auf Instagram dokumentierte. Während Kim in einem eleganten braunen Wildledermantel mit Fellapplikationen glänzte, stahl ihr North mit einem oversized Trapperhut aus Fell und einem modischen Lagenlook die Show. Die stylishe Elfjährige kombinierte ihr Outfit mit einem T-Shirt von Rapper Tyler, The Creator, trug dazu Cargo-Hosen und kräftige Accessoires, die ihre Leidenschaft für Mode unterstrichen.

Besonders herzerwärmend waren die Schnappschüsse, die die enge Bindung zwischen Mutter und Tochter zeigten. Auf einem Bild posierte North in einem Spiegel-Selfie, bei dem sie den Gesichtsausdruck von Tyler, The Creator imitierte. Auf einem weiteren Foto strahlte sie mit einem Peace-Zeichen in die Kamera, während Kim ganz Mama-like einen Kuss in die Linse hauchte. Ob das Duo von weiteren Familienmitgliedern begleitet wurde, blieb unklar, jedoch zeigten Kims Schwestern Khloé (40) und Kourtney Kardashian (45) Unterstützung, indem sie den Instagram-Beitrag mit Likes versehen haben. Zuletzt zogen die beiden einen Tag zuvor Aufmerksamkeit auf sich, als sie nach Saints (9) Basketballspiel zusammen Cookies holten – und stolz präsentierten, dass North mittlerweile so groß wie ihre prominente Mutter ist.

Kim und Norths inniges Verhältnis spiegelt Kims Priorität auf bedeutsame Familienmomente mit ihren Kindern wider. Neben North ist Kim Mutter dreier weiterer Kinder: Saint, Chicago (7) und Psalm (5), die sie mit ihrem Ex-Mann Kanye West (47) teilt. North, die für ihre Experimentierfreudigkeit in Sachen Mode bekannt ist, scheint den Stil ihrer berühmten Mutter mühelos zu übernehmen und mit ihrer eigenen Note zu versehen. Bereits in der Vergangenheit wurde Kim nicht müde, die Kreativität und Eigenständigkeit ihrer Tochter zu loben. Ihre gemeinsamen Ausflüge wecken nicht nur Begeisterung bei Fans, sondern unterstreichen auch die Bedeutung, die Kim der Zeit mit ihren Kindern beimisst, obwohl sie im Trubel ihrer Karriere steht.

Getty Images Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

TikTok / kimandnorth North West, Tochter von Kim Kardashian

