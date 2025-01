Lady Gaga verrät Details über Entstehung von Album "Mayhem"

Lady Gaga (38) hat ihre Fans mit einer großen Ankündigung begeistert: Die Sängerin wird am 7. März ihr neues Album "Mayhem" veröffentlichen. Im Gespräch mit Elle UK verriet die Sängerin, wie sie die Arbeit an ihren neuen Songs genutzt hat, um ihre inneren "Dämonen" und das Chaos in sich selbst zu erforschen. Lady Gaga erzählte, dass sie früher in schwierigen Momenten viel geraucht und getrunken hat und erklärte: "Ich habe früher immer nach einem Ausweg gesucht. Jetzt habe ich gelernt, präsent zu sein und meine Erfahrungen mit meinen Fans zu teilen."

Ihr neues Album dreht sich thematisch um das Akzeptieren und Verarbeiten der chaotischen und dunkleren Seiten des Lebens. Sie beschreibt, dass sie während der Albumproduktion "den chaotischen Teilen" ihrer Persönlichkeit Raum gegeben hat, um die Songs zu schreiben. Gleichzeitig empfindet sie diese kreative Erfahrung als liebevolle, aber auch kompromisslose Arbeit. Darüber hinaus gewährte sie in dem Interview private Einblicke in ihre Beziehung zu ihrem Verlobten Michael Polansky, der sie immer wieder ermutigt, sie selbst zu sein. Sie erinnerte sich dabei an die berührenden Worte, die Michael am Anfang zu ihr sagte: "Du bist ein besonderer Mensch, wenn die Kameras aus sind. Und ich darf das die ganze Zeit sehen."

Berichten zufolge könnte Lady Gaga außerdem nächsten Monat bei den Grammy Awards auftreten, wo sie für zwei Preise nominiert ist. Zudem ist sie in diesem Jahr einer der Headliner des Coachella-Festivals. Neben ihrer Musik und dem privaten Glück äußerte sich Lady Gaga auch zum aktuellen politischen Klima in den USA. Sie zeigte sich besonders solidarisch mit marginalisierten Gruppen, die sich durch die jüngsten Entwicklungen bedroht fühlen. "Gemeinschaft ist heute wichtiger denn je", betonte sie und machte deutlich, dass ihre Unterstützung den LGBTQIA+ und anderen betroffenen Communities gilt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Gaga tritt bei einer Wahlkampfveranstaltung von Kamala Harris in Philadelphia auf

Anzeige Anzeige