Michael Polansky packt aus: So ist das Leben mit Lady Gaga

Lady Gaga (38) und Michael Polansky gewähren in einem seltenen Interview mit Elle einen Einblick in ihre Beziehung. Der Unternehmer und Verlobte der Popsängerin spricht dabei über die Herausforderungen, mit einer der bekanntesten Frauen der Welt zusammen zu sein. "Das Schwerste war zu akzeptieren, dass man nicht die Privatsphäre hat, die andere vielleicht haben", sagt Michael und fügt über seine Verlobte, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, hinzu: "Stefani war unglaublich geduldig mit mir." Lady Gaga erklärt, dass ihr Alltag trotz allem bodenständig bleibe. Gemeinsam mit Michael und seiner Mutter koche sie gerne in ihrem Haus in Malibu. "Wir machen Pasta, braten Dinge und genießen einfache Gerichte", erzählt sie.

Die beiden lernten sich 2019 bei einem Wohltätigkeitsevent kennen. Seitdem hat sich ihre Beziehung gefestigt und im vergangenen Jahr folgte schließlich die Verlobung. Michael beschreibt die Partnerschaft als "ziemlich normal", auch wenn sie gelegentlich Lösungen finden müssten, um Alltägliches öffentlich zu meistern. Neben den romantischen Momenten würden Freundschaften und familiäre Beziehungen für das Paar eine große Rolle spielen. Oft würden sie ihre Liebsten in ihr Haus einladen, um solche Verbindungen zu pflegen. Lady Gaga betont, wie sehr sie die Gespräche mit Michaels Mutter schätze. "Wir haben eine Freundschaft aufgebaut, indem wir unsere Lebenserfahrungen miteinander teilen", sagt sie.

Neben ihrem harmonischen Beziehungsalltag spricht Lady Gaga auch über ihren Wunsch nach einer eigenen Familie mit Michael. "Familie ist wie die Wurzeln eines Baumes", so die Sängerin und Schauspielerin poetisch. Sie habe in der Vergangenheit oft darüber reflektiert, wie wichtig die Familie sowohl für ihre Identität als auch für den Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung sei. Das Paar scheint nicht nur im Hier und Jetzt glücklich zu sein, sondern auch optimistisch in die gemeinsame Zukunft voller Pläne und Hoffnungen zu blicken.

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Joker Folie à Deux"-Premiere in London

Instagram / ladygaga Lady Gaga und Michael Polansky, März 2020

