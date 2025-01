Michelle Hunziker (48) begeistert mit jugendlichem Look

Michelle Hunziker (48) hat am vergangenen Wochenende ihren 48. Geburtstag mit einer glamourösen Party gefeiert. Die Moderatorin lud rund 100 Gäste in das renommierte Restaurant Savini 1867 in der Galleria Vittorio Emanuele II direkt im Herzen Mailands ein. Zu den Feiernden zählten unter anderem ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti (28), deren Verlobter Goffredo Cerza (29) sowie die Influencerin Diletta Leotta (33) und die Sängerin Anna Tatangelo. Ganz dem Party-Motto "Be sparkling" entsprechend, erschien Michelle in einem schwarzen Glitzer-Minidress von The Attico, das sie mit Overknee-Stiefeln und einem violetten Fellmantel kombinierte. Ihre Tochter Aurora zog mit einem funkelnden silbernen Kleid der Marke Diesel ebenfalls alle Blicke auf sich.

Die Party war bis ins Detail durchgeplant und voller Highlights. Event-Planerin Giorgia Farina stellte sicher, dass keine Wünsche offenblieben. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt beim Karaoke, bei dem vor allem Aurora und ihre Freunde mit Leidenschaft italienische Songs performten, berichtete 20 Minuten. Kulinarisch wurden klassische Spezialitäten der Mailänder Küche wie Risotto und Kalbsschnitzel serviert. Auch die Geburtstagstorte sorgte für Aufsehen: eine kunstvolle Millefeuille mit Erdbeeren, gefertigt von der Patisserie Mami Louise Milano – ein Dessert, das bereits für andere prominente Geburtstage geordert wurde. Nach dem glanzvollen Dinner ging die Feier in einem Club weiter, wo Michelle ausgelassen tanzte und die "beste Geburtstagsparty aller Zeiten", wie sie später auf Instagram schrieb, ausklingen ließ.

Abseits ihrer beruflichen Erfolge als Moderatorin ist Michelle Hunziker bekannt für ihre Disziplin und einen gesunden Lebensstil. Sie meidet raffinierten Zucker und hat auch ihre Ernährung entsprechend angepasst, wie der Corriere della Sera berichtete. Doch an ihrem Ehrentag machte sie eine Ausnahme und erlaubte sich ein Stück ihrer Geburtstagstorte. Trotz solcher ausschweifenden Anlässe legt Michelle großen Wert auf Ausgewogenheit im Alltag und lebt nach dem Motto, dass Vorsicht und Genuss durchaus miteinander vereinbar sind. Familienzeit nimmt bei der Moderatorin ebenfalls einen hohen Stellenwert ein, was durch die enge Beziehung zu ihrer Tochter Aurora immer wieder deutlich wird.

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Tochter Aurora, beide im Glitzer-Outfit an Michelles 48. Geburtstag

Getty Images Michelle Hunziker, Oktober 2024 in Rom

