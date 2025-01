Polarlichter: Michelle Hunziker und Töchter weinen vor Glück

Michelle Hunziker (47) hatte einen magischen Start ins neue Jahr. Gemeinsam mit ihren Töchtern Sole (11) und Celeste (9) reiste die Moderatorin nach Lappland in den verschneiten Norden Finnlands, um dort die berühmten, aber seltenen Polarlichter zu bewundern. Und tatsächlich hatten die drei großes Glück: Bei einer Nachtwanderung erstrahlte der Himmel in einem beeindruckenden grünen Licht. "Wir haben gemeinsam vor Freude geweint", teilte Michelle in einem emotionalen Instagram-Beitrag mit ihren Fans. Die Bilder des Abends versprühen pure Lebensfreude und zeigen, wie sehr sie diesen Moment gemeinsam genossen haben.

Die Reise nach Finnland war ein besonderer Wunsch von Michelle. Seit Jahren hatte sie davon geträumt, das faszinierende Naturspektakel gemeinsam mit ihren Töchtern zu erleben. Sole und Celeste stammen aus ihrer Ehe mit dem Unternehmer Tomaso Trussardi (41), von dem sie sich Anfang 2022 getrennt hatte. Die beiden Mädchen sind der Lebensmittelpunkt der Moderatorin und sie nutzt jede Gelegenheit, um besondere Erinnerungen mit ihnen zu schaffen. Der emotionale Moment unter dem Sternenhimmel dürfte zweifelsohne eines dieser unvergesslichen Erlebnisse sein, die die kleine Familie für immer verbinden.

Michelles Familiengeschichte ist geprägt von warmherzigen Beziehungen – auch nach ihren Trennungen. Ihre erste Tochter Aurora (28) entstammt der Ehe mit Sänger Eros Ramazzotti (61), mit dem die Moderatorin bis heute ein gutes Verhältnis pflegt. Aurora selbst schwärmt von ihrer Mutter und wünscht ihr einen Partner, der sie genauso glücklich machen soll, wie Michelle andere glücklich mache. Während Michelle derzeit offiziell als Single gilt, zeigt sie sich im privaten Umfeld liebevoll und bodenständig. Besonders ihr Enkel Cesare – Auroras Sohn – bringt aktuell ihr Herz zum Strahlen. "Er lässt mich völlig vergessen, dass ich Single bin", verriet sie kürzlich gegenüber Bunte.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Aurora Ramazotti, Mutter und Tochter

