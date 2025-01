Während Scheidung: Cardi B zeigt sich liebevoll mit Kindern

Rapperin Cardi B (32) teilte ein rührendes Familienfoto mit ihren beiden ältesten Kindern Kulture (6) und Wave (3) in ihrer Instagram-Story. Dabei saß ihr Sohn auf dem Schoß, während ihre Tochter neben ihr mit einem Tablet spielte. "Ich habe meine Babys vermisst", schrieb Cardi zu dem Bild, das in einem Umkleideraum aufgenommen wurde. Es zeigt einen Moment der Nähe inmitten der anhaltenden öffentlichen Auseinandersetzungen mit ihrem Noch-Ehemann Offset (33), dem ehemaligen Migos-Rapper. Auf dem Foto fehlte jedoch das jüngste Kind, ihr vier Monate altes Baby, das sie ebenfalls mit Offset hat.

Die Ehe von Cardi und Offset, die 2017 geschlossen wurde, steht auf dem Prüfstand. Cardi hat im Sommer 2024 zum zweiten Mal die Scheidung eingereicht, begleitet von erbitterten öffentlichen Streitigkeiten auf der Plattform X. Beide haben sich mehrfach gegenseitig scharfe Vorwürfe gemacht – unter anderem nannte Cardi ihren Ex eine "Mülltüte" und forderte ihn mehrfach auf, die Scheidungspapiere zu unterzeichnen. Offset verlangte im Gegenzug eine geregelte Einigung über das Sorgerecht, bevor er den endgültigen Schritt gehen würde. Auch Vorwürfe über gegenseitiges Fehlverhalten und verbale Angriffe beherrschten zuletzt die Social-Media-Kanäle des einstigen Traumpaares.

Die turbulente Beziehung der beiden stand immer wieder in den Schlagzeilen. Nach Gerüchten über Untreue besann sich das Paar mehrfach und blieb zunächst zusammen, bevor es 2018 erstmals zur Trennung kam. Cardi, mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almanzar, zeigte sich in der Vergangenheit sowohl als vielseitiger Musikstar als auch als liebevolle Mutter. Ihre Kinder spielen eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Offset, der mit bürgerlichem Namen Kiari Kendrell Cephus heißt, brachte seinerseits Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe. Trotz aller Differenzen teilten Cardi und Offset immer wieder Momente des privaten Glücks mit ihren Fans, bevor die Beziehung endgültig zu scheitern drohte.

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper

Getty Images Offset und Cardi B, Ehepaar

