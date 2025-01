Auch Leyla Lahouar meldet sich zum Mike-Elena-Drama zu Wort

Vor rund vier Jahren trennten sich Mike Heiter (32) und Elena Miras (32). Seitdem machten sie einander immer wieder schwere Vorwürfe – vor allem auch in Bezug auf ihre gemeinsame Tochter Aylen. Zuletzt warf Elena Mike vor, die Fürsorge für seine Tochter nur zu spielen, um besser dazustehen. Nun sieht sich auch Mikes Freundin Leyla Lahouar (28) gezwungen, etwas zu den Vorwürfen zu sagen. "Ich werde mich zu dem Thema erst mal nicht äußern. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Und da ist ein kleiner Mensch, der am meisten darunter leiden wird", schreibt sie in ihrer Instagram-Story.

Zudem wünscht sie sich von ihren Followern, sie nicht mit dem Drama in Verbindung zu bringen. "Bitte erspart mir Kommentare oder Nachrichten, dass ich ihm nicht erlauben würde, sein Kind zu sehen. Das ist eine Lüge", betont Leyla und ergänzt: "Ich würde ihm sogar wünschen, dass er sein Kind jeden Tag sehen kann. Das Ganze geht ja auch laut ihr seit vier Jahren, also haltet mich da bitte einfach raus."

In einem kürzlichen Statement sprach Elena über die Vater-Tochter-Beziehung von Mike und Aylen und bezeichnete sie als quasi nicht existent. Dabei betonte sie, dass der fehlende Kontakt nicht an ihr liege: "Die Möglichkeit, Aylen zu sehen, hat Mike jederzeit. Er kann mir jederzeit schreiben oder mich anrufen. Er weiß, ich werde irgendwas finden, wann wir einen Termin ausmachen können." Dennoch sehe Mike seine Tochter nur ein- bis zweimal im Jahr und habe ihr auch nichts zum Geburtstag geschenkt. Vor allem, dass Mike im Dschungelcamp erzählte, er wünsche sich mehr Kontakt zu seiner Tochter, habe sie wütend gemacht, da er sich laut ihrer Aussage danach nicht bei ihr gemeldet habe. Das widerlegte Mike jedoch mit dem Screenshot einer Nachricht, die er offenbar kurz nach dem Dschungel an seine Ex geschickt hatte und in der er nach Aylen fragte und Elena bat, mit ihm zu telefonieren.

RTL / Julia Feldhagen Leyla Lahouar und Mike Heiter bei den Reality Awards 2024

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Ayleen

