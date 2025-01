"Die Wahrheit": Elena Miras packt über Ex Mike Heiter aus

Elena Miras (32) und Mike Heiter (32) lernten sich 2017 bei Love Island kennen. Sie wurden ein Paar und bekamen sogar eine gemeinsame Tochter, die seit ihrer Trennung im Jahr 2020 bei der Mama lebt. Seitdem betont ihr Ex immer wieder, wie wichtig ihm der Kontakt zu seinem Kind sei, dass ihm Elena aber Steine in den Weg lege. Die schwieg bisher dazu – nun äußert sich die alleinerziehende Mama das erste Mal öffentlich dazu. In einem Instagram-Video spricht sie über die Vater-Tochter-Beziehung – die es laut ihr eigentlich gar nicht gibt. "Mir ist wichtig, dass die Wahrheit endlich gehört wird, weil ich vier Jahre lang geschwiegen habe. Ich habe alles über mich ergehen lassen. Jede Lüge, jede Aussage, [...]", beginnt sie ihr Statement. Sie stellt klar: "Die Möglichkeit, Aylen zu sehen, hat Mike jederzeit. Er kann mir jederzeit schreiben oder mich anrufen. Er weiß, ich werde irgendwas finden, wann wir einen Termin ausmachen können."

Die Fünfjährige sehe ihren Vater nur ein- bis zweimal im Jahr: "Kommt drauf an, wie Mike Zeit hat." Auch ihren vergangenen Geburtstag habe sie ohne Mike gefeiert – es sei nicht mal ein Geschenk für die Kleine geschickt worden. Als sie darüber spricht, kommen dem Realitystar die Tränen: "Mir ist das egal, ich brauche keinen Kontakt zu ihm. Aber da ist dieses wundervolle Kind, das das verdient hat." Elena selbst wisse nicht, wieso Mike nicht für seine Tochter da ist. "Ich kenne die Antwort auch nicht. Jedoch ist es sehr schade, dass die Bindung nicht da ist. Aylen kommt jetzt in ein Alter, in dem sie das Ganze realisiert [...]. Es werden bald die Fragen kommen", sei sie sich bewusst. Mittlerweile übernehme Elenas neuer Partner die Vaterrolle – auch wenn Elena noch Hoffnung habe, dass sich die Situation mit dem leiblichen Papa ihrer Tochter noch ändern werde.

Weiter erzählt der Promi Big Brother-Star von einer Situation, die sie besonders verletzt habe. Vergangenes Jahr kämpfte ihr Ex im Dschungelcamp um die Krone. In einem emotionalen Moment erzählte er von seiner Tochter – und brach über der Erzählung, wie sehr er sich einen engeren Kontakt wünsche, in Tränen aus. Elena habe die Bilder im TV gesehen und fest daran geglaubt, dass ab da alles anders werden würde. Nach den Dreharbeiten habe sie fest mit einem Anruf gerechnet – vergebens. "Ich habe ihm auch geglaubt und wurde dann wieder enttäuscht." Die 32-Jährige stellt klar: "Vater sein bedeutet für mich ganz viel. Aber nicht einfach nur ein Kind auf die Welt zu setzen."

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen im Juli 2023

RTL Mike Heiter, im Dschungelcamp

