Coupleontour-Ina verrät, wo sie in Zukunft wohnen möchte

Vor wenigen Monaten machten Nessi (28) und Ina (28) von Coupleontour ihre Trennung bekannt. Auch räumlich änderte sich dadurch bei den Frauen viel: Nessi blieb vorerst allein in dem gemeinsamen Eigenheim in Berlin, Ina zog nach Köln. Vor wenigen Tagen verkündete dann aber auch Nessi, dass sie mit ihrer kleinen Tochter aus dem Haus ausziehen wird. Wird Ina also schon bald wieder in ihr vorheriges Zuhause einziehen? "Nein, ich möchte nicht mehr nach Berlin zurückkommen, da ich zu viele Erinnerungen an die Stadt und das Leben als gesunde Person habe", klärt die Influencerin in einer Instagram-Story auf. Das Haus wolle sie in Zukunft vermieten.

Ina erklärt weiter, dass sie ihre Zukunft nicht in der Hauptstadt sieht: "Ich habe wirklich lange hin- und herüberlegt, was das Richtige sein könnte. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich in Nordrhein-Westfalen gut aufgehoben bin." Auch ihrer Mutter, die an Krebs erkrankt ist, möchte Ina nahe sein. "Es ist für die Genesung meiner Mama sehr wichtig, dass sie mich in ihrer Nähe weiß. Ich hänge sehr daran, dass ich für sie da sein kann und ich bei akuten gesundheitlichen Veränderungen vor Ort sein kann", erklärt Ina und ergänzt: "Meine Mama ist 68 Jahre alt, und keiner kann wissen, wie lange wir sie noch haben werden."

Inas Mutter hat Lungenkrebs im vierten Stadium. Im Gespräch Ende Dezember mit Promiflash erklärte sie zwar, dass es ihr damit momentan ganz okay gehe, dennoch betonte sie: "Es belastet mich sehr, dass der Krebs bei ihr so fortgeschritten ist und wir nicht wissen, wie lange wir sie noch haben."

Instagram / inaontour Coupleontour-Ina und ihre Mutter, Mai 2024

Instagram / inaontour Ina, Influencerin von Coupleontour

