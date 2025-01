Emotionale Worte: Möchte Billy Ray Cyrus Familienfrieden?

Musiker Billy Ray Cyrus (63) bemüht sich aktuell um Frieden in seiner Familie, nachdem sein Sohn Trace Cyrus (35) kürzlich öffentlich schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hatte. In einem emotionalen Instagram-Post unterstellte Trace seinem Vater gesundheitliche Probleme und bat ihn, sich Hilfe zu suchen. "Du bist nicht gesund, Dad, und jeder sieht es", schrieb der Musiker, der auch anmerkte, wie sehr sich die Familie seit Jahren sorge. Billy Ray reagierte darauf mit einem nachdenklichen Post auf YouTube, in dem er den Song "Somebody Said a Prayer" teilte – ein Lied, dessen zugehöriges Musikvideo Trace damals mitgestaltet hatte. Er schrieb: "Ich bete für meine Familie. Für meine Kinder ... Söhne und Töchter ... und ihre Mutter. Möge dieser Moment der Beginn der Heilung sein"

Während Trace seinen Vater dazu aufrief, sich zu öffnen und Unterstützung anzunehmen, verteidigte Rays anderer Sohn, Braison Cyrus (30), den einstigen Country-Star und betonte in einem Interview mit dem Magazin People: "Ich habe keine schlechten Gefühle gegenüber irgendjemandem in meiner Familie." Braison, der momentan ein gemeinsames Album mit seinem Vater produziert, beschrieb die Zusammenarbeit als persönlich und bedeutsam für beide Seiten. Unstimmigkeiten innerhalb der berühmten Familie bestehen dennoch weiter – so wirft Trace seinem Bruder Braison nun öffentlich Alkohol- und Drogenmissbrauch vor.

Billy Ray, der 1992 Tish Cyrus (57) heiratete, ist Vater von insgesamt sechs Kindern, darunter auch die Sängerinnen Miley (32) und Noah Cyrus (25). Nach seiner Scheidung von Tish im Jahr 2022 kam es offenbar zu weiteren familiären Zerwürfnissen. Der Sänger scheint jedoch bemüht, die Beziehungen zu kitten: "Die Vergangenheit bestimmt nicht unsere Zukunft", erklärte er auf Youtube.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Trace und Billy Ray Cyrus

Getty Images Billy Ray und Braison Cyrus im April 2015

