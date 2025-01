Trace Cyrus macht sich große Sorgen um seinen Papa Billy Ray

Trace Cyrus (35) hat schon länger keinen Kontakt mit seinem Vater Billy Ray (63) – die jüngsten Aktionen des Country-Musikers versetzen seinen Sohn jedoch sehr in Sorge. In einem emotionalen Post auf Instagram äußerte sich der Rockstar besorgt über den Gesundheitszustand seines Vaters und fleht ihn an, sich Hilfe zu suchen. "Du bist nicht gesund, Dad, und alle bemerken es", betont Trace und fügt hinzu: "Die Mädels und ich haben uns seit Jahren ernsthaft Sorgen um dich gemacht, aber du hast uns alle weggestoßen. [...] Während ich dies mit Tränen in den Augen schreibe, hoffe ich, dass du erkennst, dass diese Nachricht nur aus Liebe kommt und auch aus Angst, dass die Welt dich viel zu früh verlieren könnte."

Alle Geschwister haben stets zu dem 63-Jährigen aufgeschaut, doch erkennen ihn jetzt überhaupt nicht wieder. Besonders Trace' jüngste Schwester Noah Cyrus (25) leide unter der Situation mit ihrem Vater. Laut dem 35-Jährigen wünsche sie sich, dass Billy Teil ihres Lebens ist, doch er sei überhaupt nicht für sie da: "Sie hat etwas Besseres verdient. Irgendwie vergöttert sie dich aber immer noch, genau wie ich. Wir alle hängen an den Erinnerungen an den Mann, den wir einst kannten, und hoffen auf den Tag, an dem er zurückkehrt."

In dem Post erwähnt Trace darüber hinaus seine eigene persönliche Entwicklung. Er erklärt, dass er seit über eineinhalb Jahren abstinent von Alkohol sei und sich nun bereit fühle, seinem Vater in schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen. Anlass für sein emotionales Statement war Billy Rays umstrittene Performance beim Liberty Ball, der von Donald Trump (78) organisiert wurde. Dort performte der Sänger vor wenigen Tagen seinen Hit "Old Town Road", allerdings sorgte sein Auftritt wegen technischer Probleme und einer ungewöhnlich heiseren Stimme für Diskussionen. Im Netz verteidigte er seine Show und versicherte, dass er den Abend sehr genossen habe: "Ich war da, weil mich Präsident Donald J. Trump eingeladen hat, und ich hatte eine großartige Zeit."

Instagram / tracecyrus Trace, Miley, Tish und Brandi Cyrus im Januar 2021

Getty Images Billy Ray Cyrus bei der Amtseinführung von Präsident Donald Trump, Januar 2025

