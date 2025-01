Schwangerschaftsende: Fiona Erdmann treibt noch immer Sport

Fiona Erdmann (36) könnte derzeit eigentlich nicht glücklicher sein: Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mo erwartet die TV-Bekanntheit ihr drittes Kind. Und obwohl sich ihre Schwangerschaft bereits dem Ende zuneigt, hält sich die Influencerin weiterhin fit, wie sie nun auf Instagram beweist. Dort postet sie ein Bild, das sie im Fitnessstudio zeigt – ihr großer Babybauch ist dabei kaum zu übersehen. "Kein besonders spektakuläres Foto, aber für mich von großer Bedeutung. SSW 37+3 und immer noch aktiv und im Gym", kommentiert Fiona den Schnappschuss stolz.

Der Content-Creatorin gehe es trotz der fortgeschrittenen Schwangerschaft super – und das will sie auch an ihre Follower weitergeben. "Ich fühle mich unfassbar gut und möchte einfach nur zeigen, dass man sich hochschwanger eben auch gut und fit fühlen kann", schwärmt sie. "Ich bin stolz auf mich und vor allem auf meinen Körper. 36 Jahre, drittes Kind, und ich fühle mich besser denn je."

Schon Anfang Januar erklärte das Model, dass es sich derzeit für die Geburt rüste: "So langsam wird es ernst. In zwei bis sechs Wochen werde ich meinen kleinen Schatz in den Armen halten", betonte sie damals auf Instagram. "Ich habe heute noch einmal fleißig die Kleidung sortiert und gewaschen, und auch sonst stecke ich mitten in den Vorbereitungen für unser nächstes Wunder."

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Familie im Dezember 2024

