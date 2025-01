Dua Lipa rockt Chanel-Show in Paris mit dramatischem Look

Dua Lipa (29) ließ sich im Rahmen der Paris Fashion Week unter anderem bei der Chanel-Show blicken – und schmiss sich mächtig in Schale. Die Musikerin erschien am Dienstag zur Präsentation der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2025 in einem dramatischen, bodenlangen Cape in Schwarz mit funkelnden Details und riesiger Schleife auf dem Kopf. Unter dem Umhang blitzten eine Spitzenbluse mit Strasssteinen und ein schwarzer Leder-Minirock hervor. Dazu kombinierte die Musikerin eine dunkle Chanel-Handtasche, transparente Strumpfhosen, offene Stilettos und ein stilvolles Haarstyling, bestehend aus einer glatten Mähne.

Ihre Zeit in der Stadt der Liebe verbringt Dua aber nicht alleine. Auch ihr Verlobter Callum Turner (34) ist mit von der Partie. Mit ihm besuchte die 29-Jährige unter anderem das Wahrzeichen der Metropole: den Pariser Eiffelturm. Total verliebt amüsierten sich der Schauspieler und seine Liebste unter der Sehenswürdigkeit und küssten sich. "Sie sahen so glücklich aus, sie lachten und umarmten sich und fingen dann an, romantisch zu tanzen!", beschrieb ein Beobachter das Ganze gegenüber Daily Mail.

Aber nicht nur Dua und Callum sind anlässlich der Fashion Week nach Frankreich gereist. Auch Madonnas (66) Tochter Lourdes Leon (28) ist einer der zahlreichen Stars, die das Mode-Event nicht verpassen wollen. Im Gegensatz zu Dua erschien die Sängerin hingegen in einem weniger züchtigen Outfit – und ließ tief blicken. In einem durchsichtigen Netz-Catsuit präsentierte die Musikerin ziemlich viel nackte Haut. Darunter verzichtete sie auf einen BH und trug lediglich einen dunklen Slip.

