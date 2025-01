Dua Lipa und Callum Turner turteln total verliebt in Paris

Dua Lipa (29) und ihr Verlobter Callum Turner (34) wurden in Paris beim ausgelassenen Tanzen unter dem Eiffelturm gesichtet. Die Sängerin und der Schauspieler wirkten verliebt wie eh und je. Ein besonderes Highlight: Dua präsentierte dabei stolz ihren beeindruckenden Verlobungsring – einen zwei Karat großen Diamanten auf einem goldenen Band, den Callum für sie ausgesucht hatte. Umgeben von einer romantischen Atmosphäre lachten, umarmten und küssten sich die beiden, während sie scheinbar sorglos den Moment genossen. Ein Augenzeuge schwärmte gegenüber Daily Mail: "Sie sahen so glücklich aus, sie lachten und umarmten sich und fingen dann an, romantisch zu tanzen."

Das Paar, das seit Anfang 2024 zusammen ist und sich Ende letzten Jahres verlobte, zeigte sich in Paris nicht nur verliebt, sondern auch modebewusst. Während Dua bei der Chanel-Show in der ersten Reihe saß, war Callum bei mehreren Events, darunter eine Show von Louis Vuitton, zu Gast. Der Abend unter dem Eiffelturm folgte auf ein gemeinsames Dinner im angesagten Michelin-Restaurant Parcelles, gelegen in der hippen Rue Chapon.

Dua, die kosovo-albanische Wurzeln hat, hatte vor ihrer Beziehung mit Callum unter anderem den französischen Regisseur Romain Gavras (43) und Anwar Hadid (25), den Bruder von Gigi (29) und Bella Hadid (28), gedatet. Callum hingegen war über mehrere Jahre mit der Schauspielerin Vanessa Kirby (36) liiert, die er 2014 am Set von "Queen and Country" kennengelernt hatte, bevor sie sich 2020 trennten. Der britische Schauspieler wuchs in einem sozialen Wohnblock in West-London auf, wo ihn seine alleinerziehende Mutter großzog. Dass er nun mit einer der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt glücklich ist, scheint für beide ein echtes Märchen zu sein.

ActionPress / Backgrid Dua Lipa und Callum Turner bei der BAFTA-Afterparty

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa

