Entpuppt sich dieser Dschungel-Star als heimlicher Favorit?

Von und über Maurice Dziwak (26), Lilly Becker (48) und Yeliz Koc (31) hat das Publikum des diesjährigen Dschungelcamps bisher einige Details erfahren. Einige andere Teilnehmer müssen sich mit weniger Sendezeit zufriedengeben. Bedeutet das, dass die Fans der beliebten TV-Show den einen oder anderen Camper nicht auf dem Radar haben? Nein, ganz und gar nicht. Ein Blick in die Kommentarspalte der Instagram-Beiträge des Formats zeigt, dass die Zuschauer vor allem einen Kandidaten für seine ruhige Art feiern: Pierre Sanoussi-Bliss (62)! "Ich finde, Pierre ist bis jetzt der überraschendste Kandidat für die Dschungelkrone. So ein cooler, sympathischer Typ", meint beispielsweise ein Nutzer des sozialen Mediums.

Dieser Meinung schließen sich einige weitere Fans an. So stellt einer klar: "Mag den Pierre sehr." Diese Begeisterung teilt auch dieser User und wünscht sich mehr Bilder von dem Schauspieler: "Ich liebe Pierre. Der Typ ist einfach so cool, normal und lässig. Ich würde Stunden mit ihm reden wollen! Bitte mehr von ihm." Vor allem die ruhige und gelassene Art des einstigen "Der Alte"-Stars scheint die Zuschauer zu überzeugen. Bisher wurde Pierre noch nicht von den Anrufern in eine Dschungelprüfung gewählt. Es bleibt also abzuwarten, ob er seine Fans auch bei einer solchen Herausforderung überzeugen kann.

Vor allem mit seiner unbefangenen Art polarisiert Pierre im Dschungelcamp. Der waschechte Ost-Berliner ließ es sich nicht nehmen, nackt in den Tümpel zu hüpfen. Bereits vor der Show stellte er klar, dass er Verfechter der FKK-Kultur ist. "Ich bin Ossi. Ich mache seit über 40 Jahren in Hiddensee Urlaub. Wir rennen da alle nackt rum", erklärte er im Einzelinterview und plauderte weiter aus: "Ich treffe auch eine Menge Kollegen am Strand: Von Jörg Schüttauf über Matthias Freihof bis hin zu Karsten Speck (64). Ich weiß nicht, ob der Ossi freizügiger ist, aber ich denke – ja. Ich weiß es doch."

RTL / Boris Breuer Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

