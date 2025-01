Pierre funktioniert Dschungelcamp-Tümpel zur FKK-Oase um

Für Pierre Sanoussi-Bliss steht die Körperhygiene offenbar an erster Stelle – auch wenn er dafür im Dschungelcamp die Hüllen fallen lassen muss. Im australischen Urwald bleiben den Stars zwei Möglichkeiten, sich zu waschen. Entweder können sie sich unter der Outdoor-Dusche abspritzen oder im naturbelassenen Tümpel baden. Der Schauspieler entschied sich für Option zwei und stieg, so wie Gott ihn schuf, in das kühle Nass. "Ich war heute Morgen baden. Ich mag nicht nackt baden, ich mag einfach nur baden ohne Hose", erklärte er im Einzelinterview.

Zu zeigen, wie sein Körper ohne Kleidung aussieht, stört Pierre absolut nicht – ganz im Gegenteil! "Ich bin Ossi. Ich mache seit über 40 Jahren in Hiddensee Urlaub. Wir rennen da alle nackt rum", berichtete er. Und damit ist der 62-Jährige natürlich nicht allein. Im gleichen Atemzug plauderte er aus, welches bekannte Gesicht er an den FKK-Stränden der Urlaubsinsel so trifft. "Ich treffe auch eine Menge Kollegen am Strand: Jörg Schüttauf, über Matthias Freihof, bis hin zu Karsten Speck (64). Ich weiß nicht, ob der Ossi freizügiger ist, aber ich denke – ja. Ich weiß es doch", scherzte Pierre.

Auch im Netz geht Pierre ganz offen mit dem Thema Nacktheit um. Ab und an beglückt er seine Fans mit einem freizügigen Schnappschuss seiner selbst. Gegenüber RTL verriet er bereits, warum er für den Dschungel bestens vorbereitet ist – und das liegt nicht an seiner Liebe zur Freikörperkultur. "Meine Toleranzgrenze liegt ziemlich hoch. Und wenn mir nicht jemand unter der Gürtellinie begegnet, haben wir kein Problem miteinander", erklärte er und fügte außerdem hinzu: "Als Kind war ich 13 Jahre am Dauercampen mit meinen Eltern am Liepnitzsee. Ich bin ja ein Ossi, ein Kind der DDR. Wir hatten natürlich keinen großen Camper. Wir hatten zwei Zelte und [...] waren mitunter sechs Wochen am Stück campen."

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Instagram / pierre_sanoussi_bliss Pierre Sanoussi-Bliss, Schauspieler

