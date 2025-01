Kugelrund: So groß ist Jennifer Lawrences Babybauch schon

Jennifer Lawrence (34) wurde am Dienstag in New York City gesichtet – und allem Anschein nach dürfte es bis zur Geburt nicht mehr lange dauern. Neue Fotos, welche die Darstellerin zeigen, beweisen, dass ihr Babybauch inzwischen kugelrund geworden ist. Beinahe unerkannt schlenderte Jennifer in einem lässigen Winterlook durch die Metropole. Hinter einem Karohemd, das den Bauch kaschierte, sowie einem schicken braunen Trenchcoat und einer Sonnenbrille tarnte sich die Berühmtheit.

Die 34-Jährige war bei ihrem Spaziergang allerdings nicht allein. Weitere Aufnahmen zeigen, dass Jennifer von ihrem Ehemann Cooke Maroney begleitet wurde. Den Schnappschüssen zufolge genossen sie ihren romantischen Ausflug im Big Apple ausgiebig. Der Partner der beliebten Darstellerin entschied sich ebenso wie sie für einen bequemen Look: Er trug eine marineblaue Windjacke und eine schwarze Hose. Dazu kombinierte er schwarz-weiße Sneakers.

Das glückliche Paar heiratete 2019 in der Villa Belcourt of Newport in Rhode Island. Sie sind schon stolze Eltern ihres zweijährigen Sohnes namens Cy, der jedoch bisher strikt vom Rampenlicht ferngehalten wird. Die süße Neuigkeit, dass sich Cy bald über ein Geschwisterchen freuen darf, wurde im vergangenen Oktober publik. Vogue verkündete damals im Netz die frohe Kunde: "Glückwünsche sind für Jennifer Lawrence angebracht! Die Oscar-gekrönte Schauspielerin wird ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann, dem Galeristen Cooke Maroney, begrüßen."

Anzeige Anzeige

Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence im November 2024

Anzeige Anzeige