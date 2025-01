Kurz vor der Geburt: Charlotte Crosby zeigt ihren Babybauch

Die Tage sind gezählt: Charlotte Crosby (34) wird schon bald zum zweiten Mal Mama. Auch wenn die Vorfreude auf das Baby riesig ist, genießt der Geordie Shore-Star die letzten Tage mit seinem Babybauch in vollen Zügen – und macht dies nun mit einem süßen Beitrag auf Instagram deutlich. Auf dem Schnappschuss steht sie in einem grauen Crop-Top und einem schwarzen Slip vor dem Spiegel, während sie stolz ihre riesige Babykugel präsentiert. "Die letzten Tage der Schwangerschaft mit meinem zweiten Mädchen. An diesen Tagen habe ich so viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, dass dies meine letzte Schwangerschaft sein könnte! Wer weiß, ob wir noch mehr Kinder haben werden", schreibt die Reality-TV-Bekanntheit darunter.

Doch so schön es auch ist, bald ihr zweites Baby in den Armen zu halten, gibt Charlotte auch zu, dass ihre Schwangerschaft alles andere als leicht war. "Seit neun Monaten wächst mein zweites kleines Mädchen ... und es ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht gejammert habe, [...] weil es hart war! Aber ich bin so dankbar, dass ich jetzt hier bin, ganz am Ende und bereit, sie zu treffen", erklärt die 34-Jährige. Sie könne es kaum erwarten, den Namen ihres Nachwuchses endlich mit der Welt zu teilen – und noch weniger, ihre zweijährige Tochter Alba mit ihrer Schwester zu sehen. "Wir haben einen unglaublich aufregenden Rest unseres Lebens mit unserer vierköpfigen Familie vor uns", schließt die Influencerin schwärmend ab.

Wie die Britin kürzlich verriet, bringt sie ihre Kleine noch diesen Monat per Kaiserschnitt auf die Welt – und wird dabei von Kameras begleitet. Durch ihre Zeit bei "Geordie Shore" und ihre eigenen Sendungen "The Charlotte Show" und "Charlotte in Sunderland" ist sie es gewohnt, ihr Leben mit den Zuschauern zu teilen. Da es in ihrer kommenden Show um ihren Alltag als Mama geht, ist es also nicht verwunderlich, dass sich der TV-Star dazu entschieden hat, auch die Geburt ihres zweiten Kindes zu dokumentieren. "Das war letztes Mal wirklich spaßig. Wir hatten sogar eine Playlist", erklärte sie stolz gegenüber Mirror.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba im Oktober 2024

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrem Verlobten Jake Ankers und ihrer Tochter Alba im April 2024

