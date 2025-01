Charlotte Crosby filmt Geburt für ihre neue Realityshow

Charlotte Crosby (34), bekannt aus der Realityserie Geordie Shore, erwartet sehnsüchtig ihr zweites Kind. Die werdende Mutter, die bereits Tochter Alba mit ihrem Verlobten Jake Ankers großzieht, wird das Baby noch diesen Monat via geplantem Kaiserschnitt zur Welt bringen. Die Schwangerschaft hatte sie kurz vor Albas zweitem Geburtstag im Oktober im Netz verkündet. Auch dieses Mal lädt Charlotte Kameras dazu ein, bei der Geburt dabei zu sein, wie sie Mitte Januar in einem Interview mit The Mirror verriet: "Das war letztes Mal wirklich spaßig. Wir hatten sogar eine Playlist." Nach einer erschütternden Erfahrung mit einer Eileiterschwangerschaft 2016 sei der Kaiserschnitt für sie die sicherere Wahl. Sie wolle einfach nie wieder das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren. "Außerdem habe ich absolut keine Lust, ein Baby aus meiner Vagina zu pressen, das ist mir zu schwer."

Beruflich bleibt die Zweifachmama in spe ebenfalls aktiv und kehrt zu ihren Realityshow-Wurzeln zurück. Momentan dreht sie ein neues Format, das ihren Alltag als Mutter dokumentiert. Zuvor zeigte sie in der Serie "Charlotte in Sunderland" bereits Eindrücke aus ihrem Leben. Die Dreharbeiten begleiten auch ihren Auszug aus dem Familienanwesen in Sunderland, das sie Anfang des Jahres zum Verkauf anbot. Mittlerweile lebt sie mit Jake und ihrer Tochter in einer luxuriösen Wohnung in Manchester. Mit einem Augenzwinkern bewirbt Charlotte zudem ihre Heimatstadt Sunderland in der neuen "Selling Sunderland"-Kampagne eines Immobilienportals, wohl eine charmante Hommage an Netflix' "Selling Sunset".

Ihr Privatleben ist von Höhen und Tiefen geprägt. Im November wurde Charlottes Zuhause von bewaffneten Einbrechern heimgesucht, während sie mit ihrer Tochter im Obergeschoss war. Dieses traumatische Ereignis belastet sie bis heute. Dennoch scheut sich die Reality-Queen nicht, ihre Erfahrungen offen zu teilen und dabei authentisch und nahbar zu bleiben. Mit Jake an ihrer Seite, der in Krisensituationen immer ein verlässlicher Partner ist, und der Vorfreude auf ihren Nachwuchs scheint Charlotte bereit für ein neues Kapitel in ihrem Leben – auch wenn es ihr manchmal schwerfiel, sich mit ihrer Situation zu arrangieren.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Oktober 2024

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby mit ihrer Tochter Alba im Juni 2023

