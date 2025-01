Kylie Jenners pralles Dekolleté entfacht Beauty-Doc-Gerüchte

Kylie Jenner (27) teilte auf Instagram neue Fotos von sich und ihr Dekolleté stach ihren Fans dabei direkt ins Auge – aber eher weniger wegen des aufreizenden Kleides, in das die Unternehmerin ihren Körper im Rahmen der Jean Paul Gaultier Haute Couture Paris Fashion Week Show hüllte. Stattdessen heizte Kylie die Gerüchteküche an, dass sie möglicherweise bei ihren Brüsten operativ nachgeholfen hat. Kommentare wie "Oh, die sind neu", "Ich wünschte, ich könnte mir auch einfach neue Brüste kaufen" oder "Diese Silikonblasen werden bald platzen" sind unter ihrem Post zu finden. Ob die zweifache Mama wirklich beim Beauty-Doc war, klärte sie bislang nicht auf.

Jedoch wollte Kylie in der Vergangenheit eigentlich eher auf einen natürlicheren Look setzen. So ließ sich der The Kardashians-Star im vergangenen Juli die Hälfte ihrer Lippenfiller wieder auflösen, was bei ihren Fans sehr gut ankam. "Wir alle müssen einfach ein größeres Gespräch über die Schönheitsstandards führen, die wir setzen", erklärte die Influencerin damals überzeugt dazu. Wenige Monate später schien die Halbschwester von Kim Kardashian (44) dies aber bereits wieder vergessen zu haben und wirkte bei den CFDA Awards im Oktober im Gesicht auffällig glatt. "Hör mit dem Botox auf! Du siehst alt aus", schimpfte ein Fan daraufhin auf Social Media.

Was dieses Thema betrifft, scheint Kylie einige Unsicherheiten zu haben. Noch vor einigen Jahren leugnete sie, mit Schönheitsoperationen nachgeholfen zu haben. So behauptete sie beispielsweise einst, dass sie ihre Lippen nicht aufspritzen ließ, sondern dass sie nur Lipliner verwendet hätte. In den vergangenen zwei Jahren räumte die Freundin von Timothée Chalamet (29) aber ein, bei ihrem Äußeren nachgeholfen zu haben. Sie erklärte beispielsweise, für ihre Tochter Stormi Webster (6) dahingehend ein Vorbild sein zu wollen. "Ich will nicht, dass meine Tochter die Dinge tut, die ich getan habe", erklärte sie 2023 in einer Folge von "The Kardashians".

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi

Anzeige Anzeige