Zu viele Filler? Kylie Jenner bereut ihre Beauty-Eingriffe

Hat sie etwa genug von Beauty-OPs? Kylie Jenner (25) gilt als absolutes Styling- und Beautyvorbild. Vor allem durch ihre Schönheitseingriffe sorgt das ehemalige Model immer wieder für Schlagzeilen. Das veränderte Aussehen der Zweifach-Mama hat bereits in der Vergangenheit regelmäßig zu Spekulationen geführt. Gerüchten zufolge habe sie nämlich nicht nur ihre Lippen aufspritzen lassen. Nun klärt die Reality-TV-Bekanntheit auf: Sie bereut ihre Beauty-Eingriffe und möchte mehr über Schönheitsideale sprechen.

In dem neuen Trailer zur dritten Staffel der Hulu-Serie The Kardashians redet Kylie ganz offen über dieses heikle Thema. "Wir alle müssen einfach ein größeres Gespräch über die Schönheitsstandards führen, die wir setzen", fängt die Unternehmerin an, über die Angelegenheit zu sprechen. Im Gespräch mit ihrer besten Freundin Stassie Karanikolaou gibt sie zu, dass sie ihre Beauty-OPs bereut. "Ich wünschte, ich hätte nie was machen lassen", sagt sie.

Die Mutter von zwei Kindern möchte ein Vorbild sein. Vor allem gegenüber ihrer Tochter habe sie ein schlechtes Gewissen wegen ihrer Beauty-OPs. "Ich will nicht, dass meine Tochter die Dinge tut, die ich getan habe", gibt die "Kylie Cosmetics"-Gründerin ehrlich zu.

Kylie Jenner im April 2023

Kylie Jenner, Unternehmerin

Kylie Jenner, 2012

