Nach Trennung: Wie läuft es in Micaela Schäfers Liebesleben?

Fünf Jahre lang ging Micaela Schäfer (41) mit Adriano Hess durchs Leben. Doch im Mai 2024 gab das Reality-Sternchen überraschend die Trennung bekannt. Mittlerweile ist einiges an Zeit ins Land gezogen: Ist Micaela also wieder bereit zu daten oder gar schon wieder vergeben? Das wollte auch Promiflash wissen und hakte bei der Dschungelparty von Julian F. M. Stoeckel (37) direkt mal nach. "Also, ich habe ein-, zweimal gedatet, aber mal gucken, was daraus wird", erklärt Micaela im Interview.

Statt ihres Liebeslebens steht für die Dschungelcamp-Kandidatin momentan sie selbst im Fokus: "Ich konzentriere mich jetzt wirklich eher auf mich, auf meine Karriere, auf meine Projekte." Und das scheint super zu klappen, denn Micaela verkündet stolz gegenüber Promiflash: "Ich habe eine Immobilienagentur gegründet." Für die 41-Jährige steht fest: "Männer können erst mal warten."

Obwohl Micaela und Adriano mittlerweile kein Paar mehr sind, verstehen sie sich noch blendend. Das bewiesen sie mit einer eher außergewöhnlichen Aktion: Die beiden Verflossenen feierten das vergangene Weihnachtsfest zusammen. "Er hat auch noch keine neue Partnerin. Ganz freundschaftlich werden wir mit meiner Oma und meiner Mutter zusammen Weihnachten feiern", verriet das Erotikmodel im Interview mit Bild im Dezember 2024.

Micaela Schäfer, Erotik Model

Adriano Hess und Micaela Schäfer im November 2023

