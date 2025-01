"Snow Bunny": Cathy Hummels rennt halbnackt durch den Schnee

Cathy Hummels (36) sorgt mal wieder für Aufsehen: Die Ex-Frau von Mats Hummels (36) polarisiert nur allzu gerne im Netz. Mit ihrem neuesten Post auf Instagram sorgt die Moderatorin nun abermals für Gesprächsstoff: Nur im Bikini posiert Cathy bei Minusgraden in der Kälte. In einem Video ist zu sehen, wie sie barfuß durch den Schnee tappt, bevor sie sich ins warme Hotel begibt. "Vom Skihasen zum Schneehasen", schreibt die Mutter eines Sohnes dazu.

Der Beitrag spaltet die Meinungen der Fans. Während manche den durchtrainierten Körper der 36-Jährigen mit Kommentaren wie "Du Schönheit" oder "Wow, mega. Du siehst umwerfend aus" loben, sehen andere ihr Schnee-Shooting eher fragwürdig. "Es ist unangenehm, das zu sehen" oder "Muss man sich so zur Schau stellen?", kritisieren zwei User in der Kommentarspalte. Ein weiterer Follower schließt sich an und fragt sich: "Warum läufst du so durch den Schnee? Verstehe ich nicht!"

Für Cathy war es keineswegs der erste Shitstorm. In den sozialen Medien muss die Mutter eines Sohnes immer wieder Kritik einstecken – das stört sie allerdings nicht, wie sie im vergangenen Jahr in einem Interview mit RTL verriet. "Die einen mögen mich, die anderen mögen mich eben nicht so gerne! Ich habe eine Meinung, ich bin eine Persönlichkeit. Aber ich bin ich selbst – und ich bleibe immer ich", stellte sie selbstbewusst klar und gab dabei zu: "Ich bin eine Person – ich polarisiere. Und hin und wieder polarisiere ich gerne!"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2025

