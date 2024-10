Ciaras Mann Russell Wilson "ist bereit" für Baby Nummer fünf

Ciara (39) und Russell Wilson (35) haben bereits die gemeinsamen Kinder Sienna Princess (7), Win Harrison und Amora Princess. Die Sängerin ist außerdem Mutter von Future Zahir, den sie mit ihrem Ex-Verlobten Future (40) bekam. Am Sonntag teilte Ciara eine Reihe von sexy Schnappschüssen auf Instagram, welche sie in einem komplett schwarzen, verführerischen Leder-Look zeigen. Anscheinend brachten die Fotos ihren Liebsten dazu, direkt an eine Familienvergrößerung zu denken. Er kommentierte unter dem Beitrag: "Ich bin bereit, wenn du es bist." Der Quarterback der Pittsburgh Steelers schlug zudem als Namen "Cinco" vor, passenderweise die Zahl Fünf auf Spanisch.

Die anzügliche Bemerkung amüsierte die Fans der beiden Turteltauben sichtlich. So merkte ein Nutzer in den Kommentaren an: "Mr. Wilson, du kommst einfach nicht zur Ruhe! Aber ich fände Cinco auch toll." Ein weiterer Fan des Paares forderte den Sportler mit zahlreichen Lach-Emojis auf: "Oh mein Gott, Russell, halte dich einfach von ihr fern!" Die meisten der Follower posteten belustigte Emojis und schienen durchaus auch Verständnis für die motivierte Reaktion des American-Football-Spielers zu haben.

Das glückliche Traumpaar heiratete am 6. Juli 2016 und scheint seitdem absolut auf Wolke sieben zu schweben. Die gefeierte Musikerin sprach bereits in der "Kelly Clarkson Show" ehrlich über die Anfänge ihrer Beziehung. Die 39-Jährige gab offen zu, dass es bei ihr sofort Liebe auf den ersten Blick war. So schwärmte Ciara in den höchsten Tönen von dem ersten Date mit ihrem Partner. Sie wusste, dass er "der Richtige" war und erinnerte sich, dass sie sogar vergaßen zu essen, weil sie so vertieft in ihrem Gespräch waren.

Getty Images Russell Wilson und Ciara bei den SAG Awards 2024

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren Kindern

