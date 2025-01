Twenty4tim zeigt das Ergebnis seiner Lippenunterspritzung

Twenty4tim (24) hat eine dicke Lippe riskiert – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Denn der Influencer ließ sich seine Lippen aufspritzen. Natürlich nahm der Kölner seine Fans auf Instagram dabei mit und dokumentierte jeden Schritt kleinteilig. Auch das Endergebnis wollte er seinen Zuschauern nicht vorenthalten und teilte ein Bild nach dem Eingriff. Dazu schrieb er in seiner Story: "Asymmetrie behoben und Lippen leicht aufgefüllt." 20 Prozent der Schwellung sollen noch zurückgehen, doch eines steht schon jetzt fest: Tim ist mit seiner neuen Schnute glücklich!

Von seinen Fans bekam Tim prompt eine Rückmeldung zu seinen neuen Lippen. "Puh, ich dachte erst: 'Oh, nein, tu es bitte nicht!' und jetzt denke ich mir: 'Oh, wow! Das hätte ich nicht erwartet, richtig gut'", meinte beispielsweise ein Social-Media-Nutzer. Ein weiterer schloss sich an und ließ Tim wissen: "Oh mein Gott, es sieht so sexy aus. Ist richtig gut geworden und es steht dir hammermäßig." Es gibt auch ein paar Meinungen, die Gegenteiliges behaupten – doch für Tim ist das kein Problem. "Es gibt eben auch Menschen, die es nicht mögen und das ist auch völlig okay", stellte er in seiner Story klar.

Bei Tim könnte es sowohl beruflich als auch privat momentan wohl kaum besser laufen. Vor wenigen Tagen verkündete der Netz-Star, dass für ihn ein großer Traum in Erfüllung gegangen ist. Nach langer Suche und einigen Absagen ist der 24-Jährige nun stolzer Eigenheimbesitzer. "Der Umzug findet schon im Februar statt. Mein Herz pocht so sehr", freute er sich auf Social Media und fügte aufgeregt hinzu: "Das sind die besten Nachrichten aller Zeiten. [...] Ich ziehe einfach in ein Haus."

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Januar 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Januar 2025

