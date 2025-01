Amira Aly und ihr Bruder Hima beenden "Liebes Leben"-Podcast

Mit ihrem gemeinsamen Podcast "Liebes Leben" begeisterte das Geschwister-Duo um Hima und Amira Aly (32) zahlreiche Fans. Damit ist nun aber Schuss, denn die Moderatorin und ihr Bruder hängen das Projekt an den Nagel. "Wir haben viele DMs erhalten mit der Frage, ob und wann es mit 'Liebes Leben' weitergeht. Die Antwort: Amira und Hima haben gemeinsam entschieden, den Podcast zu beenden. Es wird keine neuen Folgen geben", heißt es in einem Statement der Plattform Podimo auf Instagram.

Was der Grund für das Podcast-Aus ist, wird nicht näher erläutert – ferner wird nur so viel verraten: "Mit 'Liebes Leben' haben die beiden viele spannende Gespräche geführt, persönliche Einblicke geteilt und besondere Momente erlebt. Doch sie haben sich bewusst dazu entschlossen, neue Wege zu gehen und sich anderen Projekten zu widmen." Die Fans müssen aber nicht komplett auf Amira verzichten – sie wird bald in "Promis unter Palmen – Die Late Night Show" zu sehen sein und übernimmt eine Schauspielrolle in der ZDF-Serie "Marie fängt Feuer."

Zuletzt gab es zwischen Amira und Hima in ihrem Podcast ein wenig Streit. Da Ihr Bruder einen Auftritt in "Die Pochers! Frisch recycelt" bei ihrem Ex Oliver Pocher (46) hatte, fühlte sich die 32-Jährige hintergangen. "Ich spare mir jetzt sämtliche Sprüche darüber. Du weißt, wie ich gelitten habe, wie es mir ging", eröffnete sie Hima. Dieser erklärte seiner Schwester zwar, dass er "neutral bleiben und beide Seiten verstehen wollte", dennoch kritisierte die Familienmutter Himas Verhalten als rücksichtslos.

Anzeige Anzeige

Instagram / ibra.hima.ly Hima Aly, Bruder von Moderatorin Amira Aly

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige