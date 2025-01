Darum machte Natalia Osada eine Pause von Reality-TV-Shows

Natalia Osada (34) ist Reality-TV-Fans vor allem durch ihre Teilnahme an Promi Big Brother im Jahr 2013 ein Begriff. Seither wurde es aber eher ruhig um die gebürtige Polin, bis sie in diesem Jahr bei dem Sex-Experiment "Stranger Sins" zu sehen war. Im Interview mit Promiflash erklärt die Medienpersönlichkeit nun, was dahintersteckt. "Ich bin Stiefmama und die Kinder waren in einem Alter, in dem mehr Betreuung nötig war, und ich habe diesen Part immer supergerne übernommen", merkt sie an.

Ganz von der Bildfläche verschwand Natalia aber nicht. "Ich finde, dass ich nie so richtig weg war, aber natürlich habe ich die großen Formate ausgelassen. Ich habe immer zwischendurch etwas Kleineres gedreht, aber ich muss auch gestehen, dass ich mich die letzten Jahre sehr auf die Familie fokussiert habe", betont sie ferner. Jetzt, da ihre Stiefkinder etwas älter sind, bleibt abzuwarten, ob Fans Natalia in Zukunft häufiger wieder in diversen Reality-Formaten verfolgen können.

Schon 2012 war die gelernte Visagistin erstmals im deutschen TV zu sehen – und zwar in Frauentausch – Das Aschenputtel-Experiment. Ein Jahr später folgten dann "Promi Big Brother" und "Catch the Millionaire". Außerdem war Natalia zum Beispiel in Shows wie "Der Blaulicht Report", "Galileo" oder Adam sucht Eva - Promis im Paradies mit von der Partie. 2019 kam zudem "Get The Fuck Out Of My House" dazu. In diesem Jahr landete die Fernsehbekanntheit schließlich mit ihrem Ehemann Jiorgos Triadis bei "Stranger Sins".

Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Realitystar

Instagram / nataliaosada Jiorgos Triadis und Natalia Osada, Januar 2025

